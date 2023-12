Bebês internados no HGWA participam de sessão fotográfica natalina; veja imagens

Os bebês internados na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN) do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA) receberam carinho especial na quarta-feira (20) ao participar de uma sessão de fotos natalinas, tradição na unidade a cada fim de ano como forma de marcar o momento para familiares e até ser um presente de despedida para bebês de alta hospitalar.

Duas entre as crianças fotografadas foram José Miguel, com quase um mês de vida, e Pedro Ravi, de um mês e 25 dias, acompanhados pelos pais orgulhosos durante o momento.

"Meu filho está tendo alta e vamos passar o Natal em casa. A emoção ao ver essas fotos foi maravilhosa. Fui muito bem assistida e só resta a gratidão", afirmou Daline Rafaela, de 30 anos, ao contar à equipe do hospital sobre a emoção do momento ao lado de José Miguel.

Legenda: Mães acompanhara as crianças durante o momento Foto: Sândalo Costa/HGWA

Já Pedro Ravi, que deve continuar em tratamento no hospital, também emocionou a mãe ao receber a caracterização natalina. "Acredito que vamos passar o 25 de dezembro aqui, mas me conforta ver essas fotos, ver que ele está evoluindo bem e que posso mandar para os meus familiares sentirem essa emoção também", confirmou a mãe Ana Maria, de 30 anos.

Segundo a psicóloga da equipe do HGWA, Renata Viana, o momento tem o objetivo de humanizar o ambiente da neonatologia hospitalar. O local, que precisa de regras e muito cuidado, também é o espaço para reforçar vínculos entre família e paciente, além de criá-los com a equipe médica.

Legenda: Bebês foram caracterizados com temas natalinos no HGWA Foto: Sândalo Costa/HGWA

A sessão contou com o fotógrafo Sândalo Costa, de forma voluntária, pela terceira vez. A produção ficou a cargo da equipe assistencial do Centro de Terapia Intensiva Pediátrica (CETIP) e, após os registros, as mães receberam as imagens para compartilhar com a família.