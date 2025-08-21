Bazar beneficente em shopping de Fortaleza terá roupas a partir de R$ 5; veja detalhes
Estarão disponíveis no evento roupas masculinas, femininas e infantis, além de moda praia e moda fitness
Um bazar beneficente com roupas a partir de R$ 5 será realizado entre sexta e domingo (22 a 24 de agosto) no shopping RioMar Fortaleza. As peças fazem parte da 9ª edição do Bazar Ame Seu Vizinho, idealizado pela Comunidade Cristã Videira (CC Videira).
O acesso é gratuito. Estarão disponíveis roupas masculinas, femininas e infantis, além de moda praia e moda fitness. Segundo a instituição, haverá peças novas e seminovas.
O evento ocorrerá no Piso L3, próximo à praça de alimentação, na sexta-feira (22) e no sábado (23), das 10h às 22h, e no domingo (24), das 13h às 21h.
O bazar já passou por cidades como Brasília, Natal e Recife, além de Fortaleza. O evento alcançou mais de 36 mil pessoas. A renda arrecadada será destinada para o Instituto Vida Videira (IVV), que auxilia famílias em situação de vulnerabilidade social.
No local, jovens e adultos participarão de ações como cursos de capacitação para inserção no mercado de trabalho.
Serviço
9ª edição do Bazar “Ame Seu Vizinho”
- Data: 22 a 24 de agosto, sexta-feira a domingo;
- Horário: sexta-feira e sábado, das 10h às 22h; e domingo, das 13h às 21h;
- Local: Piso L3, próximo à Praça de Alimentação, no shopping RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500).