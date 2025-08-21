Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Bazar beneficente em shopping de Fortaleza terá roupas a partir de R$ 5; veja detalhes

Estarão disponíveis no evento roupas masculinas, femininas e infantis, além de moda praia e moda fitness

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 21:32)
Ceará
foto do Bazar Ame Seu Vizinho, idealizado pela Comunidade Cristã Videira (CC Videira)
Legenda: O bazar será realizado no Piso L3 do shopping RioMar Fortaleza
Foto: Divulgação/Videira

Um bazar beneficente com roupas a partir de R$ 5 será realizado entre sexta e domingo (22 a 24 de agosto) no shopping RioMar Fortaleza. As peças fazem parte da 9ª edição do Bazar Ame Seu Vizinho, idealizado pela Comunidade Cristã Videira (CC Videira). 

O acesso é gratuito. Estarão disponíveis roupas masculinas, femininas e infantis, além de moda praia e moda fitness. Segundo a instituição, haverá peças novas e seminovas.

O evento ocorrerá no Piso L3, próximo à praça de alimentação, na sexta-feira (22) e no sábado (23), das 10h às 22h, e no domingo (24), das 13h às 21h.

Veja também

teaser image
Papo Carreira

Feira de empregos oferece mais de 130 vagas para profissionais de tecnologia em Fortaleza

teaser image
Ceará

Carmais Seminovos realiza última edição de feirão com primeira parcela para 2026

O bazar já passou por cidades como Brasília, Natal e Recife, além de Fortaleza. O evento alcançou mais de 36 mil pessoas. A renda arrecadada será destinada para o Instituto Vida Videira (IVV), que auxilia famílias em situação de vulnerabilidade social.

No local, jovens e adultos participarão de ações como cursos de capacitação para inserção no mercado de trabalho. 

Serviço

9ª edição do Bazar “Ame Seu Vizinho”

  • Data: 22 a 24 de agosto, sexta-feira a domingo;
  • Horário: sexta-feira e sábado, das 10h às 22h; e domingo, das 13h às 21h;
  • Local: Piso L3, próximo à Praça de Alimentação, no shopping RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500).

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
foto do Bazar Ame Seu Vizinho, idealizado pela Comunidade Cristã Videira (CC Videira)
Ceará

Bazar beneficente em shopping de Fortaleza terá roupas a partir de R$ 5; veja detalhes

Estarão disponíveis no evento roupas masculinas, femininas e infantis, além de moda praia e moda fitness

Redação
Há 2 horas
Imagem de um poste para matéria sobre Postes de alta tensão causam transtornos e preocupam moradores do bairro Lourdes, em Fortaleza
Ceará

Postes de alta tensão causam transtornos e preocupam moradores do bairro Lourdes, em Fortaleza

Estrutura começou a ser montada no ano passado, mas tem afetado o fluxo de pedestres e causado insegurança na região

Redação
Há 2 horas
Rua da cidade de Orós, no Ceará, que é um dos listados em comunicado do Inmet sobre vendaval
Ceará

160 cidades cearenses recebem aviso de 'perigo potencial' por vendaval nesta quinta (21)

Segundo o Inmet, o vento vai variar entre 40 km/h e 60 km/h, oferecendo baixo risco de queda de galhos de árvores

Redação
21 de Agosto de 2025
Praia de Jijoca de Jericoacoara
Ceará

Inmet emite alerta de ventos com 'perigo potencial' para 44 cidades do CE até esta sexta-feira (22)

Outros dois comunicados emitidos pelo Instituto dizem respeito à baixa umidade em 17 municípios cearenses

Redação
21 de Agosto de 2025
Navio de guerra navegando pelo oceano, equipado com sistemas militares e armamentos, simbolizando presença naval e poder marítimo.
Ceará

Porto de Fortaleza abre para visitação de navio de combate da Marinha do Brasil

As visitas acontecem no próximo domingo (24) com duração de 30 min

Redação
21 de Agosto de 2025
Imagem da lateral do Santuário Diocesano da Divina Misericórdia, Igreja Católica no Município de Barro, no Ceará. As paredes são pintadas de bege e, ao fundo, o sol estende raios solares.
Ceará

Cidade do Ceará teve quase 120 dias de 2024 com temperaturas máximas acima de 38ºC; saiba qual

Estudo da Funceme mediu maiores registros diários em postos de monitoramento

Nicolas Paulino
21 de Agosto de 2025
Carmais Seminovos realiza última edição de feirão com primeira parcela para 2026
Ceará

Carmais Seminovos realiza última edição de feirão com primeira parcela para 2026

Evento tem foco em facilidades de compra e ampla variedade de modelos

Agência de Conteúdo DN
21 de Agosto de 2025
Falésias da praia de Morro Branco, em Beberibe
Ceará

44 cidades do Ceará têm aviso de ventos com 'perigo potencial' até a manhã de quinta-feira (21)

Inmet também emitiu novo comunicado sobre baixa umidade em municípios cearenses

Redação
20 de Agosto de 2025
Pedestres chegaram a cobrir o corpo do motociclista com papelão
Ceará

Motociclista tem mal súbito e morre enquanto empurrava moto na Aldeota, em Fortaleza

AMC e Pefoce foram acionadas ao local

João Lima Neto
20 de Agosto de 2025
Salas sensoriais ampliam acessibilidade nas Casas do Cidadão
Ceará

Salas sensoriais ampliam acessibilidade nas Casas do Cidadão

A Casa do Cidadão é um equipamento que facilita as demandas da população cearense

Agência de Conteúdo DN
20 de Agosto de 2025
Dança jovens negros de Salitre. Meninas com vestidos coloridos
Ceará

Cidade do Ceará cria rota afroturística que terá encontro com rezadeiras e visitas a quilombos

Decreto municipal publicado na última quinta-feira, 14 de agosto, instituiu cinco rotas turísticas temáticas no município de Salitre

Gabriela Custódio
20 de Agosto de 2025
Imagem mostra close-up em mãos femininas sobre tampa de caixão segurando rosa-branca, encenado velório, ilustrando decisão da Justiça do Ceará que condenou hospital e funerária a indenizarem mulher após trocarem corpo do pai dela por outro
Ceará

Mulher que teve o corpo do pai trocado por hospital e funerária será indenizada no Ceará; entenda

Os restos mortais do homem foram entregues a uma família diferente

Carol Melo
20 de Agosto de 2025
A imagem mostra uma pessoa, provavelmente um médico ou profissional de saúde, vestindo um jaleco azul e um estetoscópio. A pessoa está apontando com uma caneta para um modelo anatômico detalhado do cólon humano, que está seccionado para mostrar a estrutura interna. O modelo destaca uma seção com o que parece ser um tumor maligno ou uma área de doença, possivelmente representando câncer colorretal. Há também uma prancheta com papéis sobre uma mesa à frente. O fundo é um cenário de consultório médico.
Ceará

Pessoas com menos traços de ancestralidade asiática ou africana têm mais risco de câncer colorretal

Estudo realizado no Brasil, com participação de pesquisador da UFC, descobriu que existem quatro marcadores genéticos do DNA humano

Clarice Nascimento
20 de Agosto de 2025
Homem em jangada no mar em Icapuí
Ceará

Fortaleza e outras 43 cidades do CE têm aviso de ventos com ‘perigo potencial’; veja locais

Outro aviso do Inmet alerta para baixa umidade em 44 municípios do Estado

Redação
19 de Agosto de 2025
Foto de barraca de praia irregular sendo demolida na praia de Iparana, em Caucaia
Ceará

Barraca de praia irregular é demolida em Caucaia, após facções criminosas atrasarem processo

O empreendimento havia sido construído em um local chamado de "terreno de marinha"

Matheus Facundo
19 de Agosto de 2025
Um jovem de óculos e camisa azul, no centro, segura um certificado de premiação dourado e usa duas medalhas douradas no pescoço. Ele sorri enquanto está no palco. À sua direita, uma jovem de cabelos escuros e blusa preta também segura um certificado e uma medalha dourada. Ao fundo, um telão mostra um mapa-múndi, e uma faixa com o símbolo do Pi e a palavra
Ceará

Estudante cearense conquista medalha de ouro em campeonato mundial de Matemática

Rayan Moreira da Costa participou da seletiva nacional da World Mathematics Team Championship, e agora busca apoio para participar da fase final, na Tailândia

Paulo Roberto Maciel*
19 de Agosto de 2025
Foto mostra dois ministros, Alexandre Padilha e Camilo Santana, em uma reunião com jornalistas: um veste jaleco branco com logotipo do SUS e o outro usa terno e gravata, falando ao microfone. Sobre a mesa, há placas de identificação, copos com bebidas e um notebook. Ao fundo, medalhas e condecorações estão expostas.
Ceará

Cursos de Medicina com nota baixa terão ‘supervisão’ e podem perder vagas; veja medidas do MEC

Exame nacional de avaliação da área será aplicado pela primeira vez em 2025 e pode implicar na suspensão de Fies e Prouni

Flávia Rabelo e Nícolas Paulino
19 de Agosto de 2025
Maquete ilustrativa de centro industrial em mina de Santa Quitéria, em paisagem árida com alguns morros
Ceará

Escavações para procurar mina de urânio no CE ocorreram há quase 50 anos em programa nuclear do Brasil

Jazida de Itataia em Santa Quitéria é a quinta maior reserva de urânio do mundo

Nicolas Paulino
19 de Agosto de 2025
Usuária do Bicicletar em Fortaleza
Ceará

Bicicletar em Fortaleza terá acesso gratuito nesta terça-feira (19), Dia Nacional do Ciclista

A gratuidade estará disponível ao longo do dia, permitindo viagens de até 60 minutos por retirada

Redação
19 de Agosto de 2025
Elmano durante inauguração
Ceará

Primeira escola de tempo integral Quilombola do Ceará é inaugurada em Horizonte

Mais de 260 estudantes estão matriculados na instituição

Redação
18 de Agosto de 2025