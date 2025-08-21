Carmais Seminovos realiza última edição de feirão com primeira parcela para 2026

A Carmais Seminovos realiza, neste sábado (23), a última edição do Sabadão de Ofertas, iniciativa que reúne condições exclusivas para a comercialização de veículos usados. O evento acontece das 8h às 16h, na loja localizada na Av. Washington Soares, 2891, ao lado da Honda Novaluz, em Fortaleza. Com a ação, a empresa busca oferecer ao público uma oportunidade diferenciada de aquisição de seminovos, aliando variedade de modelos, preços competitivos e facilidades de pagamento.

O estoque disponível conta com mais de 700 veículos multimarcas, todos com garantia e laudo cautelar. Os compradores poderão adquirir um seminovo e começar a pagar apenas em 2026, conforme as condições oferecidas durante o feirão.

De acordo com Antônio Nina, diretor geral de Seminovos do Grupo Carmais, o evento busca atender a diferentes perfis de consumidores, com opções de modelos e faixas de preço variadas: “Nosso público vai das classes A, B e C. Temos veículos a partir de R$ 34.990, modelos acessíveis, híbridos, elétricos e modelos premium de diversas marcas”.

Entre as facilidades oferecidas estão entrada no cartão de crédito, carta contemplada de consórcio e financiamento por meio de bancos parceiros. “Somos especialistas em financiamento bancário e, para esta edição, estamos oferecendo um para os clientes que financiarem conosco. As condições foram pensadas para facilitar a negociação e tornar a compra mais acessível”, explica o diretor.

Clientes que adquirirem veículos durante o feirão ainda terão direito a um bônus em serviços de estética automotiva, conforme as regras disponíveis no site da empresa.

Serviço:

Sabadão de Ofertas Carmais Seminovos – Última edição

Data: Sábado, 23 de agosto

Horário: 8h às 16h

Local: Av. Washington Soares, 2891 – ao lado da Honda Novaluz, Fortaleza

Redes sociais:

Instagram: @carmaisseminovos

Facebook: Carmais Seminovos

Site: carmaisseminovos.com.br

Endereço: Av. Barão de Studart, 1630 – Fortaleza

Telefone: (85) 3306-8889

WhatsApp: +55 (85) 98126-3833