Avião faz pouso forçado em Missão Velha na tarde deste sábado (5)

Um avião de pequeno fez um pouso forçado na tarde deste sábado (5) na cidade de Missão Velha, no Ceará. A aterrissagem ocorreu próximo à rodovia CE-292, a pouco mais de 7 quilômetros de distância do Aeroporto de Juazeiro do Norte, em uma área de mato.

O Corpo de Bombeiros do Ceará confirmou que foi acionado para atender a ocorrência nesta tarde.

Legenda: Equipes do Corpo de Bombeiros prestaram socorro às duas vítimas Foto: Divulgação/SSPDS

Segundo informações de uma pessoa que trabalha no Aeroporto de Juazeiro e do colunista Igor Pires, duas pessoas estavam na aeronave, que iria pousar no terminal. Uma delas seria o piloto. O homem teve machucados na cabeça, mas está consciente. As duas pessoas a bordo foram encaminhadas ao Hospital Regional.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou, em nota, que "o avião era ocupado por duas pessoas, que foram socorridas, sem ferimentos graves, por equipes médicas", e que "as vítimas foram conduzidas para um hospital em Juazeiro do Norte".

Já a Aena, concessionária do Aeroporto de Juzeiro do Norte, informou que "um avião de pequeno porte, modelo Cessna 150, que pousaria no Aeroporto de Juazeiro do Norte no início da tarde deste sábado, declarou emergência na aproximação final".

Ainda conforme a nota, a aeronave "se acidentou a cerca de 7 quilômetros da cabeceira da pista" e equipes do aeródromo foram acionadas para prestar assistência nas buscas e resgate.

Legenda: Pouso forçado ocorreu em área de mata Foto: Divulgação/SSPDS

Veja a nota da Aena na íntegra:

A Aena informa que um avião de pequeno porte, modelo Cessna 150, que pousaria no Aeroporto de Juazeiro do Norte no início da tarde deste sábado declarou emergência na aproximação final. A aeronave se acidentou a cerca de 7 quilômetros da cabeceira da pista. As equipes do aeródromo foram acionadas para prestar assistência nas buscas e resgate. As duas pessoas que estavam a bordo foram encaminhadas ao Hospital Regional. Mais informações podem ser obtidas com as autoridades locais e com o Seripa II (Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).