Após quase 2 semanas, barco encalhado na Barra do Ceará é retirado nesta sexta-feira (18)

O barco Lagoa Paranaense, que encalhou na Praia da Barra do Ceará, em Fortaleza, no dia 5 de março, foi retirado do encalhe na tarde desta sexta-feira (18). Moradores da região comemoraram a "libertação" da estrutura, que voltou a navegar.

Na madrugada desta sexta, por conta da subida da maré, o barco já havia se deslocado da Boca da Barra, encontro do Rio Ceará com o Oceano Atlântico, e se aproximado da ponte sob o rio.

Veja vídeo da retirada:

Não sabe o que aconteceu para a embarcação encalhar. A Marinha do Brasil instaurou um inquérito para investigar as causas. A Lagoa Paranaense foi periciada por uma equipe de inspeção naval da Capitania dos Portos.

Uma tentativa de retirada havia sido feita nessa quinta-feira (17), mas sem sucesso. A remoção dependia de maré alta, o que foi possível nesta sexta.