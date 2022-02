Após criança esquecida em transporte, Prefeitura de Acaraú reúne profissionais para orientações

Após uma criança de três anos ter sido esquecida dentro do transporte escolar, a Prefeitura de Acaraú realizou um encontro neste sábado (19) com os motoristas dos veículos escolares e monitores da rede municipal para reforçar os protocolos.

Em publicação nas redes sociais, a prefeita do município, Ana Flávia Monteiro, compartilhou fotos do momento e ressaltou a importância do comprometimento e responsabilidade dos profissionais durante a atividade.

"É imprescindível que nos comprometamos com o nosso trabalho, sobretudo no trato, no cuidado com nossas crianças dentro do transporte escolar. Esses momentos de diálogo já aconteceram antes e acontecerão ao longo do ano", escreveu a prefeita.

Ela ainda afirmou que a iniciativa pretende "oferecer o melhor aos nossos munícipes e para isso precisamos da colaboração de todos os profissionais".

"Não fazemos gestão sozinhos. O trabalho é conjunto e continuo", acrescentou.

Relembre o caso

Um menino de três anos foi esquecido dentro do ônibus escolar no trajeto de ida para a creche. A criança foi deixada pela mãe às 7h da manhã e só foi encontrada por volta das 10h30.

Segundo a avó da criança, o motorista estacionou o veículo em um posto de combustível enquanto esperava o término da aula, ao perceber que a porta do carro estava aberta, o menino desceu chorando com fome e sede.

Um frentista do posto de combustível encontrou o menino e, após o motorista do ônibus escolar negar que ainda havia algum aluno no veículo, levou a criança para casa.