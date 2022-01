Transporte escolar leva alunos da rede municipal a pontos de vacinação contra Covid-19 em Fortaleza

Os veículos escolares estão sendo usados para transportar alunos da rede municipal de ensino de Fortaleza, com idades entre 5 e 11 anos, para receber a vacina contra a Covid-19. A iniciativa, que tem o objetivo de atender as crianças agendadas para receber o imunizante, começou nesta quarta-feira (26).

A estimativa é que sejam transportados, em média, 1.900 estudantes diariamente. Segundo a prefeitura, a estratégia continuará a ser realizada enquanto houver discentes para receber o fármaco, que combate a doença causado pelo novo coronavírus.

A secretária da Educação da Capital, Dalila Saldanha, destacou que a rede municipal de ensino vem apoiando as famílias no processo de cadastramento para vacinação desde as etapas de imunização de adultos, de adolescentes e, agora, continua com as de crianças de 5 a 11 anos.

“Na Rede Municipal, temos quase a metade das crianças da população a ser vacinada. Já estamos na segunda semana do mutirão e conseguimos cadastrar mais de 33 mil alunos. No último sábado (22), que foi o dia da repescagem da vacinação das crianças, também apoiamos com o transporte, assim como fizemos na etapa de imunização dos adolescentes, tendo em vista a dificuldade dos pais no deslocamento até os locais de vacinação”, esclareceu.

Fortaleza possui 283.806 crianças entre 5 e 11 anos, conforme estimativa do IBGE. Segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), até terça-feira (25), 121.072 efetuaram o cadastro no Saúde Digital para receber a imunização. Já a Rede Municipal conta com 128.009 alunos, nessa faixa etária. As unidades escolares já registraram o cadastro de 33.179 estudantes (25,9%).

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

Acesse o site Saúde Digital; Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"; Identifique-se preenchendo corretamente seus dados; Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão; Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro; Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento.

E-MAIL DE CONFIRMAÇÃO DO CADASTRO NÃO CHEGOU

Nesse caso, cheque todas as caixas do seu e-mail como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o cadastro.

No site da Sesa e do Governo do Ceará está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".

COMO ACESSAR O CADASTRO DE VACINAÇÃO?

Quem deseja acessar o seu cadastro deve entrar na plataforma Saúde Digital e clicar em "Já tenho cadastro". O acesso é feito com o CPF e a senha criada no ato do cadastramento.

ALTERAÇÕES NO CADASTRO

Para quem vai se vacinar, é permitido mudar somente o número de telefone fornecido após a conclusão do cadastro.

Já para as gestões municipais, é possível criar e alterar perfil para vacinadores e a liberação de agendadas por comorbidade.