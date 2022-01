Ceará recebe 80 mil doses de vacina pediátrica nesta quarta-feira (26)

O governador Camilo Santana anunciou que o Ceará recebeu o 3° lote das vacinas pediátricas da Pfizer, com 80 mil doses, na manhã desta quarta-feira (26).

Cerca de 30 mil crianças entre 5 e 11 anos já foram vacinadas no Estado. São 428.993 cadastros confirmados, de um total de 904 mil crianças no Ceará.

Segundo registro da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), 81 municípios deram início à imunização infantil. Apesar disto, a Capital apresentou comparecimento de apenas 47% do público infantil agendado entre 15 e 20 de janeiro.

"Seguimos firmes na luta para vacinar nossa população o mais rápido possível", escreveu Camilo nas redes sociais, nesta quarta (26).

Imunização infantil no Ceará

O público de 5 a 11 anos começou a receber as vacinas pediátricas, com tamanho diferenciado pela fabricante Pfizer, desde o último dia 15, no Ceará. No Estado, é obrigatório o preenchimento das informações pessoais do público infantil na plataforma Saúde Digital para a confirmação do agendamento da D1.

Confira passo a passo de cadastro no Saúde Digital

1. Acesse o site Saúde Digital;

2. Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro";

3. Identifique-se preenchendo corretamente seus dados;

4. Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão;

5. Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro;

6. Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento.

