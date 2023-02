Após 10 anos, Governo aumenta valor de bolsas de mestrado e doutorado; no Ceará 3 mil terão reajuste

Após 10 anos sem nenhum reajuste, o Governo Federal anuncia nesta quinta-feira (16) que aumentará o valor das bolsas de mestrado e doutorado no país. O crescimento será de 40% nas bolsas de pós-graduação. No Ceará, ao menos 3,1 mil estudantes de mestrado e doutorado vinculados a universidades públicas e privadas terão aumento.

O reajuste atinge um número ainda maior de pesquisadores, pois envolve outras bolsas. A nova remuneração vigora a partir de março de 2023.

A atualização vale tanto para as bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) - órgão de fomento vinculado ao Ministério da Educação (MEC) - quanto as do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) - órgão de fomento ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Ambos os órgãos além de bolsas de mestrado e doutorado pagam bolsas de iniciação científica, graduação e pós-doutorado.

Veja abaixo os novos valores e o percentual de reajuste:

Mestrado : de R$ 1.500 para R$ 2.100 (aumento de 40%)

: de R$ 1.500 para (aumento de 40%) Doutorado : de R$ 2.200 para R$ 3.100 (aumento de 40%)

: de R$ 2.200 para (aumento de 40%) Pós-doutorado : de R$ 4.100 para R$ 5.200 (aumento de 25%)

: de R$ 4.100 para (aumento de 25%) Iniciação científica no ensino médio : de R$ 100 para R$ 300 (aumento de 200%);

: de R$ 100 para (aumento de 200%); Formação de professores da educação básica : valores variam de R$ 400 a R$ 1.500 (reajuste de 40% a 75%)

: valores variam de R$ 400 a R$ 1.500 (reajuste de 40% a 75%) Bolsa Permanência para alunos em vulnerabilidade nas universidades: valores variam de R$ 400 e R$ 900 (aumento entre 55% a 75%).

Impacto no Ceará

No Ceará, só nos programas de pós-graduação são: 236 bolsistas do CNPq, sendo 110 de doutorado e 126 de mestrado, conforme dados disponibilizados publicamente pelo órgão; e 2.951 bolsistas da Capes, sendo 1.611 de doutorado e 1.340 de mestrado, de acordo com dados do Portal Transparência Capes.

Os detalhes devem ser anunciados ainda nesta quinta-feira (16), no Palácio do Planalto, pelo presidente Lula (PT) e pelos ministros de Educação, Camilo Santana, e de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos.

Os reajustes das bolsas, diz o Governo, implicam em um aporte de R$ 2,38 bilhões em recursos do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência e Tecnologia.