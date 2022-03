Aplicação da 2ª dose da vacina infantil contra a Covid inicia neste fim de semana em Fortaleza

O prefeito José Sarto (PDT) anunciou que a segunda dose da vacinação infantil contra a Covid-19 terá início neste fim de semana (dias 5 e 6 de março) em Fortaleza.

Segundo o gestor, o atendimento ocorrerá por agendamento no Sesi Parangaba, das 9h às 17h. A expectativa é atender mais de 860 crianças que tomaram a Coronavac. As listas serão publicadas na tarde desta sexta-feira (4).

"Mais uma ótima notícia para vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza! Neste fim de semana (05 e 06/03), iniciaremos a aplicação de 2ª dose em crianças", informou o prefeito nas redes sociais.

🗣Mais uma ótima notícia para vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza! Neste fim de semana (05 e 06/03), iniciaremos a aplicação de 2ª dose em crianças. pic.twitter.com/IoW8Uyy7Ca — Sarto (@sartoprefeito12) March 4, 2022

Documentos necessários

No ato da vacinação, será necessário apresentar o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) e documento oficial de identificação da criança: certidão de nascimento, carteira de identidade ou passaporte. Também será necessário apresentar comprovante de residência atualizado e um documento original com foto do responsável pela criança no momento da aplicação.

