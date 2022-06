Amigos do surfista morto a tiros prestaram homenagem neste domingo (5)

Amigos e familiares do surfista Antônio Jócele Miranda Júnior, o 'Peta Júnior', de 37 anos, se reuniram na Praia de Iracema na tarde deste domingo (5) para prestar uma homenagem.

Peta Júnior, como era conhecido, foi morto a tiros no dia 29 de maio no bairro Varjota, em Fortaleza, após intervir em um suposto caso de assédio sexual a uma mulher.

"Nos reunimos para agradecer por ele ter sido uma pessoa tão boa, um bom filho, um bom irmão, uma pessoa que sempre foi respeitosa e foi um privilégio tê-lo em nossas vias. Nada vai trazer ele de volta, mas com essa homenagem ameniza nossa dor", afirma Jacqueline Albuquerque, irmã de Jócele.

Na homenagem, os amigos estiveram presentes com pranchas de surf e balões na praia para lembrar de um dos lugares favoritos de Peta.

Legenda: Amigos e familiares levaram pranchas de surf e balões para homenagear Peta Foto: Reprodução

"Graças a Deus muitas pessoas se envolveram pra ajudar, agradeço à Secretaria de Segurança que teve uma resposta imediata, agradeço também a todas as pessoas que nos deram um conforto e mandaram boas vibrações pra gente. Hoje, até um arco-íris saiu no céu pra demonstrar o amor que Deus tem por ele".

Suspeitos foram presos

Os dois homens suspeitos de envolvimento no episódio foram presos pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) na última quinta-feira (2).

As prisões aconteceram em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Um dos suspeitos detidos é o atirador, que aparece em vídeos feitos por câmeras da região.

Um dos homens que foi preso tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas.

Segundo a PC-CE, os primeiros levantamentos policiais apontam que os três homens (a vítima e os dois suspeitos) estavam em uma festa em um estabelecimento comercial, no último dia 29 de maio, no bairro Meireles, quando iniciaram uma discussão.

Após saírem do estabelecimento, a vítima, que era surfista, foi atingida por disparos de arma de fogo, em via pública, pelos agressores. O homem não resistiu aos ferimentos morreu no local.

