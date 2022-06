Dois suspeitos de envolvimento na morte de surfista, em Fortaleza, são presos pela Polícia

Dois suspeitos de envolvimento no episódio que terminou na morte do surfista Antônio Jócele Miranda da Costa Júnior, o 'Peta Júnior', de 37 anos, foram presos pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). O crime aconteceu no bairro Varjota, em Fortaleza, no último domingo (29), e também deixou outro homem baleado.

A reportagem apurou, com uma fonte da Polícia Civil, que as prisões ocorreram em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Um dos suspeitos detidos é o atirador, que aparece em vídeos feitos por câmeras da região.

A Polícia Civil divulgou, nesta quinta-feira (2), que Antônio Carlos Xavier de Sousa, de 25 anos, com antecedentes criminais por tráfico de drogas, e Dário Cesar Marques da Silva, 30, até então sem antecedentes, foram presos em flagrante no distrito de Patacas, em Aquiraz.

Segundo a PC-CE, os primeiros levantamentos policiais apontam que os três homens (a vítima e os dois suspeitos) estavam em uma festa em um estabelecimento comercial, no último dia 29 de maio, no bairro Meireles, quando iniciaram uma discussão. Após saírem do estabelecimento, a vítima, que era sufista, foi atingida por disparos de arma de fogo, em via pública, pelos agressores. O homem não resistiu aos ferimentos morreu no local.

Polícia Civil do Ceará Em nota Diante disso, os suspeitos foram conduzidos para a sede do DHPP, onde foram autuados em flagrante por crime de homicídio e por integrar organização criminosa, visto que no decorrer das investigações foi comprovado que os homens são envolvidos em grupos criminosos. A PC-CE mantêm diligências no sentido de localizar a arma e o veículo utilizado por eles."

A reportagem apurou que 'Peta Júnior' interferiu em um caso de agressão a uma mulher e começou a brigar com outro homem, em uma casa de shows. A briga se estendeu até fora do estabelecimento, para onde o homem correu.

O suspeito de agredir a mulher entrou em um veículo, onde estava um casal, para pedir ajuda. Foi o momento em que um homem saiu do automóvel armado e efetuou vários disparos contra os homens envolvidos na confusão.

'Peta Júnior' não resistiu aos ferimentos. Outro homem foi baleado e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A reportagem apurou que o atirador é um CAC (Caçador, Atirador ou Colecionador), que possui a Concessão de Certificado de Registro de Arma de Fogo - concedida pelo Exército Brasileiro.

O caso é tratado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) como homicídio e lesão corporal à bala. Equipes do epartamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), da Polícia Militar (PMCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) recolheram informações no local para auxiliar na apuração do caso.

Amigos de surfista expressam luto

Amigos do surfista usaram as redes sociais para lamentar a morte de 'Peta Júnior'. "Estou sem acreditar nisso. Que papai do céu te receba de braços abertos, irmão", disse um dos colegas. "Deus te receba, irmão. Olha por nós aí de cima", afirmou outro. "Eterno em nossos corações. Te amo, camarada", declarou outro.

O corpo da vítima foi velado no bairro Varjota, próximo de onde aconteceu o crime. Já o enterro do surfista ocorreu no Cemitério São Vicente de Paula, no Mucuripe, também em Fortaleza.