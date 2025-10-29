Diário do Nordeste
Alimentação e sono: a importância de cuidar do corpo para turbinar o cérebro no Enem

Nutricionista explica como hábitos equilibrados influenciam memória, foco e desempenho nos estudos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
foto mostra morangos frescos.
Legenda: Ricas em flavonoides e antioxidantes, frutas vermelhas auxiliam no desempenho cognitivo e na memória.
Foto: Ismael Soares.

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, muitos estudantes buscam estratégias para melhorar a concentração e a disposição nos estudos, e a alimentação tem papel fundamental nesse processo.

A nutricionista Amanda Barbosa explica que alguns alimentos têm efeitos comprovados sobre o desempenho cognitivo e a memória.

“Alguns padrões e alimentos têm associação consistente com melhor desempenho cognitivo e memória como peixes gordos ricos em ômega-3 EPA/DHA, frutas vermelhas que são ricas em flavonoides e antioxidantes, oleaginosas que possuem vitamina E, gorduras insaturadas, verduras folhosas ricas em folato e antioxidantes, grãos integrais e chá ou pequenas doses de café”, destaca.

Segundo ela, esses nutrientes atuam reduzindo inflamação, dão o suporte nutricional que o cérebro precisa, protegem contra o estresse oxidativo e melhoram o fluxo sanguíneo cerebral e plasticidade.

Alimentação equilibrada e foco

Apesar da busca por uma “fórmula ideal”, a especialista lembra que não existe uma dieta única para estudantes. “Não existe uma dieta ideal, mas padrões associados a melhor função cognitiva e menor declínio que incluem peixes, frutas, vegetais, oleaginosas, leguminosas, azeite e cereais integrais, além de evitar excesso de açúcares simples e ultraprocessados”, explica.

Na prática, Amanda recomenda refeições completas e regulares. “Montar refeições com proteína magra, carboidrato complexo e vegetais, além de fontes de gordura saudável, é o mais indicado para manter atenção, memória e energia durante os estudos”.

Comer de 3 em 3 horas: mito ou necessidade?

De acordo com Amanda Barbosa, a frequência alimentar deve ser personalizada. “Para algumas pessoas, refeições e lanches regulares ajudam a manter atenção; para outras, a frequência por si só não mostra benefício, importando mais a qualidade e a composição das refeições".

Ela reforça que o mais importante é evitar quedas bruscas de energia e manter o café da manhã equilibrado.

O que evitar na preparação para o Enem

Durante o período de preparação para o Enem, a nutricionista alerta para os excessos. "Açúcar simples em excesso causa picos e quedas glicêmicas, que prejudicam atenção e humor”, afirma. Além disso, a profissional salienta que o consumo elevado de ultraprocessados tem sido associado a pior desempenho cognitivo e maior risco de declínio cognitivo.

Ela também recomenda cuidado com o café: “A cafeína pode melhorar atenção de forma rápida, mas doses altas aumentam ansiedade, tremor e atrapalham o sono, prejudicando a memória consolidada". 

Hidratação e sono: aliados invisíveis

Não basta comer bem: beber água e dormir o suficiente também fazem diferença. “Mesmo desidratação leve pode reduzir atenção, velocidade de processamento e o humor”, afirma Amanda.

O sono, por sua vez, é essencial para o aprendizado. “É durante o sono que se consolida a memória, transformando a aprendizagem em lembranças duradouras. O sono ainda regula hormônios que controlam apetite e metabolismo, e influencia a absorção e o metabolismo energético". Ela reforça que alimentação e sono interagem: comer bem ajuda o cérebro, e sono adequado permite que esse ganho seja aproveitado.

Refeições noturnas e descanso

Segundo a especialista, comer tarde ou em excesso pode atrapalhar o sono. “Refeições muito gordurosas ou volumosas próximas ao horário de deitar podem causar refluxo e desconforto, fragmentando o sono".

O ideal é optar por algo leve: “Refeição leve e equilibrada é geralmente melhor do que ir para a cama com fome ou comer uma grande refeição pesada”, finaliza.

Enem 2025

As provas objetivas e a redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, em quase todo o país, com exceção das cidades de Belém, Ananindeua e Marituba (PA), onde os exames acontecerão em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da COP30.

No primeiro dia, além da redação, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias. No segundo dia, os participantes farão as provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. São 45 questões por área.

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, sendo utilizado nos processos seletivos do Sisu, Prouni e Fies. 

