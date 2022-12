Agência da Caixa é interditada após curto-circuito, em Boa Viagem, Interior do Ceará

Um curto-circuito foi registrado, na noite dessa quarta-feira (14), na agência da Caixa Econômica Federal, localizada em Boa Viagem, interior do Ceará. Parte dos equipamentos da instituição foram danificados no incidente, provocando a interdição do prédio pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo informações fornecidas por moradores à corporação, um forte barulho originado no interior do prédio foi ouvido do lado de fora, por volta das 22h30. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada para atender o caso e, na ocasião, verificou que os aparelhos de ar-condicionado do banco estavam deteriorados e que havia fumaça no imóvel.

Legenda: Barulho no interior da agência foi ouvido por pessoas que estavam próximas Foto: reprodução

Em seguida, o Corpo de Bombeiros foi acionado. Ao chegarem no local, os agentes avaliaram a situação e concluíram que a agência precisava ser interditada.

O Diário do Nordeste solicitou informações sobre o caso à Caixa Econômica Federal e aguarda resposta.

WhatsApp do Diário do Nordeste

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.