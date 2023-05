Adolescente de 16 anos está desaparecido há uma semana em Jijoca de Jericoacora

Kaio Dourado, de 16 anos, desapareceu há mais de uma semana, em Jijoca de Jericoacoara. O estudante havia ido deixar a chave de casa para a mãe, Antônia Dourado, na escola em que ele estuda e ela trabalha, por volta de 20h30, do dia 26 de abril. Contudo, o jovem ainda não retornou para casa.

Antônia, que é secretária acadêmica de uma escola particular, contou que Kaio utilizou gírias para entregar a chave em tom de brincadeira. "É como esses adolescentes falam: 'tá aqui, minha 'véia', a chave'. A gente não tinha brigado, a gente é amigo. Sempre que ele ia sair de casa, ele me dizia. Nessa quarta-feira, ele não disse nada. A partir desse momento, eu não vi o Kaio mais", relatou.

"Todo mundo que gosta dele está preocupado, ele é um tipo de pessoa que gosta de fazer amigos, não tem encrenca com ninguém", descreveu Antônia.

O adolescente e a mãe moram sozinhos em uma casa, em Jijoca. Ela o descreve como um menino alegre e com muitos amigos. "Ele nunca fez isso, ninguém entende o que aconteceu, nem os amigos, nem a namorada", relatou.

Investigações

Preocupada com o desaparecimento do filho, Antônia registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia Municipal de Jijoca. "Entrei nas redes sociais do Kaio. Não encontrei nada que pudesse justificar o sumiço dele. Amanhã (5), vou à delegacia novamente", relatou.

No mesmo dia do desaparecimento, Antônia recebeu uma ligação anônima informando que Kaio foi visto na Praia do Preá, em Cruz. No entanto, não a informaram com quem ele estava ou o que estaria fazendo. "Só disseram que o viram por lá", contou.

Por nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informou que apura as circunstâncias do desaparecimento do garoto. "O caso está a cargo da Delegacia Regional de Acaraú. Os trabalhos policiais seguem até a localização da vítima", afirmou.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3661-1017, da Delegacia Regional de Acaraú.

As denúncias podem ser feitas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, no qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.