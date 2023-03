1º Festival de Cães do Kennel Clube será sediado no Centro de Eventos, sábado (18)

Com exposição de 250 cachorros de todo o Brasil, o '1º Festival de Cães 2023' será sediado no Centro de Eventos, neste sábado (18), a partir das 8 horas. O evento é promovido pelo Kennel Clube do Ceará, filiado à Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), responsável por instalar e manter o serviço de registro genealógico de cães de raça pura.

Gratuito, o evento é uma competição e terá julgamento de critérios de conformação e beleza. Conforme os organizadores, a disputa reconhece exemplares de cães com "qualidades excepcionais", seguindo características e funcionalidades descritas pelo padrão oficial de cada raça, o que deve incentivar os criadores a aprimorarem seu plantel.

Competição

Um dos principais critérios da competição, a conformação é a comparação entre animais da mesma raça, divididos em classes segundo sexo e idade e observando o equilíbrio estrutural e as características morfológicas de cada raça.

O júri será formado por quatro convidados, sendo dois juízes do Chile, um do Uruguai e uma brasileira. Veja os nomes:

Eugenio Aguiló, Chile;

Rodrigo Quezada, Chile;

Francisco Crisera, Uruguai;

Rita Sayara, Brasil.

Serviço

1° Festival de Cães 2023 do Kennel Clube do Ceará

Local: Centro de Eventos, salão Jericoacoara

Data: 18 de março

Horário: 8h

Entrada: Gratuita

Mais informações: (85) 3265-5040 e (85) 98206-0055