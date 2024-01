Teatro da Praia reabre em novo endereço com comédia “Tita & Nic” e busca por se reconectar à Cidade

2023 foi o ano em que o Teatro da Praia, projeto de amor à arte criado e capitaneado pelo diretor e ator Carri Costa, chegou aos 30 anos de história e que o espetáculo “Tita & Nic”, da Cia. Cearense de Molecagem, completou 25 anos de atuação. As comemorações ficaram para 2024 e se uniram à outra celebração: a reabertura do espaço cultural em novo endereço com temporada da comédia às quintas, sextas, sábados e domingos de janeiro.

Após dois anos e oito meses sem atividades, o Teatro da Praia volta à agenda cultural de Fortaleza ocupando o número 177 da avenida Monsenhor Tabosa. De 2020 para cá, a iniciativa passou por uma série de problemas que levou à extensa parada.

O imóvel que ela ocupava anteriormente, na rua José Avelino, foi posto à venda pelos proprietários no início daquele ano e poucas semanas depois a pandemia chegou. Já em maio de 2021, parte da estrutura física do local desabou. As intempéries, porém, não pararam o diretor teatral.

“O Ceará descarta, bota de escanteio muito rápido as memórias da própria história. Quando a gente insiste nesse tipo de alusão do retorno de um espetáculo, da manutenção de um espaço cultural, é com a intenção de resistência”, sustenta Carri. “O Teatro da Praia completa 30 anos porque é importante para a cidade. ‘Tita & Nic’ tem 25 anos de atuação porque é importante para a cidade”, atesta.

“As pessoas estão voltando ao Teatro da Praia”, celebra Carri. “A cidade tem um carinho muito grande por esse espaço cultural porque vê nele um formato diferente. As pessoas chegam até achando que é muito comercial, mas percebem que é muito mais do que isso: é afeto, fruição, experimento, graça”, define.

Nova estrutura

Investindo os ganhos financeiros de outras experiências profissionais, como as participações na série “CIne Holliúdy” (TV Globo), Carri conseguiu manter o novo imóvel alugado. Pelo Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários (MAPP), do Governo do Estado, o Teatro teve ainda em 2021 recursos destinados para aplicá-los na iniciativa, mas os valores só foram recebidos em dezembro de 2023 segundo o artista.

“A gente teve esse período inteiro para pensar como é que seria o Teatro, que tipo de continuidade e de novidade poderia colocar”, afirma Carri. “(Antes) era um palco italiano e agora podemos montar todos os tipos, isso faz com que a plateia se diversifique”, inicia o diretor.

“Infelizmente a gente diminuiu o público, agora tem 100 lugares, tanto para um melhor conforto e também pelo tamanho da estrutura física”, segue. A montagem de uma arquibancada foi planejada ainda em 2021, mas o orçamento não conseguiu custeá-la.

A prioridade, então, foi construir banheiros com acessibilidade. Outro ganho à estrutura foi a aquisição de ar condicionado — a climatização, antes, era feita com ventiladores.

Novos passos

Pelas novidades de estrutura, como a possibilidade de montar diferentes tipos de palco, o Teatro da Praia está se organizando para acolher produções além da Cia. Cearense de Molecagem.

“Já começamos a dialogar com companhias de teatro de Fortaleza, tem pessoas perguntando como é que vão ser temporadas, as pautas. A gente ainda não consegue abrir para pauta, talvez no segundo semestre”, adianta Carri.

Em termos de programação, a temporada de “Tita & Nic” segue até o final de janeiro, com sessões sempre às 20 horas das quintas, sextas, sábados e domingos do mês. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) e podem ser adquiridos na bilheteria do local.

Para fevereiro, a previsão é realizar o 22° FESFORT - Festival de Esquetes de Fortaleza, projeto que já teve aprovação em um dos editais da Lei Paulo Gustavo. Já em março, a programação será fortalecida em alusão ao Dia Mundial do Teatro e Dia Nacional do Circo, comemorado no dia 27 do mês.

Velhas questões

“Daí, a gente vai seguir e vamos ver se consegue ser aprovado em mais editais… Manter esse espaço vai ser um grande desafio, porque aqui tudo é muito mais caro do que no que a gente tinha antes”, antevê Carri.

Para o artista, é preciso apoio contínuo não só para o próprio projeto, mas para a cultura. “Quisera eu que nossos empresários e nosso poder público tivessem outra visão de espaços culturais geridos, criados por artistas. É preciso políticas que nos entendam como espaços criativos, de identidade. O público precisa se ver”, defende.

Além da demanda por apoio, Carri também cita a luta “contra uma maré gigantesca” que é a própria ausência de público — em especial das novas gerações, que tem mais tendência a “permanecer na frente das telas”.

As “brigas” compradas, sejam quais forem, porém, tem um norte bem definido para o artista: “É por um amor incondicional, por um entendimento que o teatro tem compromisso com o pensamento e a emoção humana”, atesta.

“Se ele se arrefece, diminui, perde todo mundo: perde a criação, perde a criatura e perde o criador. Isso não é justo para nossa sociedade. O Teatro da Praia quer permanecer como esse espaço alentador, pulsante e vivo no meio da comunidade”, confia.

Tita & Nic

Quando: quintas, sextas, sábados e domingos de janeiro, sempre às 20 horas

Onde: Teatro da Praia (rua Monsenhor Tabosa, 177, Praia de Iracema)

Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia); ingressos à venda na bilheteria

Mais informações: no Instagram @teatrodapraia