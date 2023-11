Série spin-off de ‘Cidade de Deus’ trará personagem inspirada em Marielle Franco

Após sucesso do filme "Cidade de Deus" em 2002, uma das grandes tramas que ajudou a alavancar o cinema nacional mundialmente, a HBO Max prepara uma série spin-off do longa, o qual pretende dar espaço às mulheres. Na produção, por exemplo, a vereadora Marielle Franco será a inspiração para Berenice, interpretada por Roberta Rodrigues.

Veja também

No enredo, ela será uma profissional do ramo da beleza, que entrará no mundo da política, tornando-se vereadora. Apesar de a série também retratar o confronto entre polícia, milícia e comunidade, na ficção a personagem não terá o mesmo destino fatal de Marielle.

"A gente criou uma perspectiva dessa personagem na ficção. É uma mulher negra, que atinge uma posição de liderança e deixam ela viver, que é o que a gente gostaria que tivesse acontecido", disse a atriz e roteirista da série, Renata Di Carmo, em entrevista à Folha de S.Paulo deste domingo (12)

Além de Berenice, outras mulheres terão força no spin-off. Cintia (Sabrina Rosa), será uma professora de música, agente de transformação na favela. Há, ainda, a personagem de Andreia Horta, uma advogada escrupulosa, com sede de riqueza, criação da própria Renata.

O personagem Buscapé, que apareceu no longa original, vivido por Alexandre Rodrigues, retorna à história. Ele agora tem uma filha funkeira, que, segundo Renata, deve trazer discussões sobre a objetificação do corpo da mulher. "Através do funk, ela promove mudança para a sua própria vida e para a vida de outras pessoas", explicou.

Com o título homônimo ao filme, a série terá ainda, no elenco, Marcos Palmeira (Curió) e Edson Oliveira (Barbantinho) no elenco. A ideia do novo projeto é mostrar, além da força das mulheres, onde os personagens estariam anos depois dos acontecimentos de 2002. A direção é de Aly Muritiba de "Deserto Particular" e "Cangaço Novo". A estreia está prevista para 2024.