Rebeca Abravanel revela sexo de bebê com Alexandre Pato durante o Teleton

Rebeca Abravanel fez uma brincadeira durante a apresentação do Teleton, neste sábado (11), no SBT, e presenteou o público com a revelação do sexo de seu filho com Alexandre Pato. Enquanto conversava com Celso Portiolli, ela olhou para as participantes que esperavam ligações de telefone para doações em dinheiro e percebeu uma vestida de rosa e outra de azul. Em seguida, disse: "Quem eu abraçar vai corresponder ao sexo do bebê. É como um chá revelação".

A apresentadora, então, abraçou a pessoa de azul. Enquanto isso, a câmera filmava Pato no meio da plateia, esboçando um amplo sorriso. O jogador, então, se levantou e foi até o palco comemorar com a esposa, com quem está casada desde 2019.

Aos 42 anos, Rebeca está grávida de Alexandre Pato, de 34. A novidade foi confirmada pela própria irmã dela, Daniela Beyruti, vice-presidente do SBT, que autorizou a publicação da notícia em setembro pelo portal do jornalista Leo Dias.

Veja também

O jogador de futebol já foi casado com a atriz Sthefany Brito, de 2009 a 2010. Já Rebeca teve dois casamentos, um com Leonardo Cid e outro com Guilherme Mussi.