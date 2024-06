Gkay e Marco Túlio terminam namoro 'low profile' após quase dois anos

Gkay e Marco Túlio Rodrigues terminaram o namoro. A informação foi confirmada à Quem pela assessoria de imprensa da influenciadora, nesta segunda-feira (17).

Juntos há quase dois anos, o agora ex-casal assumiu publicamente apenas em junho do ano passado. Eles foram vistos recentemente no fim do último mês de abril, quando Gkay entrou na moda da camiseta estampada com o rosto e o nome do parceiro, cujo apelido é "Marcão".

Namoro era 'low profile'

À Quem, no Carnaval deste ano, a influenciadora havia dito que seu relacionamento era "low profile", ou seja, pouco exibido nas redes sociais.

"Ele é uma pessoa reclusa. Desde o começo, deixou claro que não gosta de aparecer. Ele não é da mídia nem nada, e isso funciona muito bem no nosso relacionamento, porque, enquanto estou lá, trabalhando, a gente fica mais no off. É legal porque, quando estou com ele, é um momento da gente, o nosso mundo", comentou, à época, Gkay.

A influenciadora havia dito, inclusive, que o então casal tinha planos de casar. "2025, 2026...", projetou. "Se aniversário são três dias, no casamento vão ser cinco", brincou.