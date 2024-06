'A beleza tem que começar de dentro da gente', diz Gkay sobre remoção de procedimentos estéticos

Presente no primeiro dia do 'São João da Thay', evento promovido pela digital influencer Thaynara OG em São Luís do Maranhão, Gkay está feliz com a retirada de procedimentos estéticos. Na última sexta-feira (7), ela falou sobre a percepção que tem, atualmente, sobre essa questão.

"Acho que a gente vai amadurecendo e vendo que tem muita coisa que a gente não precisa para ter autoestima e vê que a beleza tem que começar de dentro da gente para ir para fora", disse.

Veja também Verso 'Não é comigo, é com todas as mulheres', comenta Paolla Oliveira sobre pressão estética Maria Camila Moura Estamos esquecendo que os corpos envelhecem

Em entrevista ao gshow, a influenciadora disse ter se sentido melhor após ter tirado os preenchimentos no rosto. "Também renovei minhas lentes [dos dentes], então muita gente vem elogiando o meu sorriso", completou.

"Depois que eu tirei tudo, hoje vejo minhas fotos de antes e tinha muita coisa exagerada que marcava muito meu rosto, pesava muito, então hoje em dia só aquele botoxzinho na testa, um lazerzinho, e está ótimo", afirmou.

Moda brasileira

Gkay, que estava vestindo um look Yves Saint Laurent, também contou como tem sido a experiência de estudar Moda. "Hoje estou fazendo o curso de moda do professor João Braga, que é um mestre da moda brasileira. Sempre foi meu sonho estar nesse universo", disse.

Segundo o gshow, em breve ela deve divulgar informações sobre a Farofa da Gkay, evento que é realizado no Ceará para comemorar o aniversário da influenciadora. "Já comecei a organizar. Mas só vou anunciar algumas novidades em julho, depois da semana de alta costura."