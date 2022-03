Centenário da Semana de Arte Moderna é celebrado pela Fundação Edson Queiroz em exposição

Em solenidade realizada na noite desta terça-feira (22), a Fundação Edson Queiroz (FEQ) inaugurou a exposição “100 anos da Semana de Arte Moderna em acervos do Ceará”. A mostra tem acesso gratuito e celebra o centenário do movimento que se liga à história do modernismo no Brasil.

A exposição apresenta cerca de 150 trabalhos de artistas como Anita Malfatti, Di Cavalcanti e Victor Brecheret. A curadoria é assinada por Regina Teixeira de Barros e a consultoria é de Aracy Amaral. Uma oportunidade de prestigiar a produção de artistas plásticos modernos e os primeiros passos do movimento modernista no Ceará.

Legenda: Visitação acontece de terça a sexta-feira, das 9h às 19h. Aos sábados e domingos, das 10h às 18h Foto: Kid Júnior

A abertura da exposição, realizada no saguão do Espaço Cultural Unifor, reuniu artistas, pesquisadores, alunos e representantes de instituições, como o reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque, e o diretor do Museu da Fotografia Fortaleza, Silvio Frota.

Também estiveram a diretora do Instituto Sérvulo Esmeraldo, Dodora Guimarães, e o vice-reitor de Extensão e Comunidade Universitária da Unifor, Randal Pompeu.

Importância dos 100 anos do movimento de Arte Moderna

A cerimônia foi aberta pela presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha. "Iniciamos hoje a segunda Semana de Arte da Fundação Edson Queiroz, em grande estilo, pois comemoramos os 100 anos do movimento de Arte Moderna que revolucionou a arte no Brasil e se dissipou por todo País", afirmou.

Lenise destacou a homenagem nacional que a Fundação Edson Queiroz recebeu com o lançamento do livro Museus Brasileiros, editado pela Fundação Cultural Safra. A publicação ilumina o acervo da Fundação Edson Queiroz e o trabalho desenvolvido em prol da educação e acesso à cultura.

Legenda: Lenise Queiroz e a curadora da exposição, Regina Teixeira de Barros, na abertura da mostra Foto: Kid Júnior

"Ele tinha um olho especial para as obras de arte. Tudo que ele escolhia era único. Esse presente que foi a passagem do Airton Queiroz pelo mundo das obras de artes só nos engrandeceu", disse.

Outro ponto a ser celebrado, aponta Lenise, é um desejo antigo do Chanceler Airton Queiroz. A gestora informou ao público da chegada de mais um valioso equipamento cultural no Ceará, que será erguido no espaço onde anos atrás funcionou o antigo Centro de Convenções de Fortaleza.

"Na quinta-feira, daremos início com a pedra fundamental de construção do Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz", destacou.

Espaço para reflexão e conhecimento

A curadora Regina Teixeira de Barros dividiu que a exposição é um espaço único para reflexão e conhecimento do que representa a Semana de Arte Moderna de 1922. A pesquisadora apontou o que o público pode aguardar nestes dias de mostra no Espaço Cultual Unifor.

Legenda: “Figuras (Seresta)”, de Emiliano Di Cavalcanti, é a obra-símbolo da mostra

"Está centrado na Semana de 22, mas a exposição mostra não uma situação pontual da semana, mas um processo. Ela parte de um desejo de modernização que vem antes da Semana e passa por ela. Uma coisa que quisemos fazer é um amálgama daquilo que conhecemos como modernismo brasileiro, mas temos a presença dos artistas cearenses tanto na fotografia, como na pitura e música", explicou Regina Teixeira.

Exposição

Após as falas de apresentação, o público teve acesso à exposição e pôde conferir de perto a diversidade da coleção. Escultura, pintura, gravura, fotografia, vídeo, maquete e arquivos raros integram o universo da exposição.

Dividida em três núcleos, "100 Anos da Semana de Arte Moderna" conta com recurso de acessibilidade para deficientes visuais, que são as esculturas táteis.

Legenda: Anita Malfatti, A mulher do cabelo verde, 1915, óleo sobre tela

O primeiro engloba o período de anseio à Semana. A segunda parte fala do período produtivo de 22 e o terceiro núcleo da exposição aborda os impactos que a Semana teve na arte.

Nomes consagrados das artes, como Emiliano Do Cavalcanti, Cândido Portinari, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Raimundo Cela, Alfredo Volpi, marcam presença. Um encontro profundo com a história do Brasil e do Ceará.

Serviço:

Exposição “100 anos da Semana de Arte Moderna em acervos do Ceará”

Visitação: de terça a sexta-feira, das 9h às 19h – sábados e domingos, das 10h às 18h

Local: Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Bairro Edson Queiroz)

Contato: (85) 3477.3319