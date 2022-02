Ranking elege a Unifor como uma das melhores universidades jovens do mundo

A Universidade de Fortaleza, instituição de ensino da Fundação Edson Queiroz, ficou mais uma vez em posição de destaque na THE Young University Rankings 2022, lista que classifica em nível global as principais universidades com até 50 anos de existência.

O ranking, divulgado no último dia 15 de fevereiro, manteve a Unifor em 1º lugar entre instituições privadas de todo o país, ocupando ainda a 5ª posição entre públicas e privadas do Brasil, repetindo o mesmo resultado da edição de 2021.

Esta é a terceira vez que a Unifor é colocada entre as melhores “universidades jovens” do mundo pelo ranqueamento, que é elaborado pela entidade britânica Times Higher Education (THE), um dos principais órgãos de avaliação internacional do segmento de educação. Vinte instituições brasileiras de ensino superior participam da lista. No ranqueamento geral, a Unifor subiu 34 posições em relação a 2021, ocupando a 276ª.

O THE Young University Rankings avalia as universidades a partir de cinco critérios: ensino, pesquisa, citações em publicações acadêmicas, internacionalização e impacto comercial da produção científica (transferência de tecnologia). Em comparação à última edição do ranking, a pontuação da Unifor aumentou em quatro dos cinco indicadores (além da média geral), com destaque para um salto de 36% (16,2 pontos) em citações acadêmicas e 71% (14,4 pontos) em transferência de tecnologia.

“A Universidade de Fortaleza, em seus quase 49 anos de atuação, atingiu um patamar de reconhecimento global que é fruto do nosso compromisso com a excelência”, declara a professora Fátima Veras, Reitora da instituição. “Saber que somos uma instituição ‘jovem’, porém com grandes feitos na história da pesquisa brasileira, sobretudo a que é produzida no Ceará, é recompensador. Esperamos continuar a acolher e inspirar cientistas do mundo todo, e seguir crescendo em nossa responsabilidade de avanço para o conhecimento e respeito para com o próximo”, afirma a Reitora.

Internacionalização

Considerando-se o ranqueamento produzido para cada critério, a Unifor é líder na categoria de internacionalização, ocupando a 1ª posição entre as universidades brasileiras. Esse indicativo avalia não somente a visibilidade que a instituição possui no meio acadêmico global, como também a proporção de alunos estrangeiros estudando na Universidade.

A Unifor é também a 4ª colocada na classificação nacional no critério de citações, e ocupa a 2ª posição caso sejam consideradas apenas universidades do Norte e Nordeste. Tal resultado é fruto de um investimento sólido e constante no setor de pesquisa por parte da Universidade de Fortaleza, como destaca o professor Milton Sousa, Vice-Reitor de Pesquisa.

“Mais uma vez, estamos bem posicionados no THE. Esse resultado demonstra que a Unifor está no caminho certo nos seus investimentos em pesquisa, haja vista que esse é um importante indicador para o ranking. Continuaremos focando no que é relevante, ou seja, pesquisas que geram tanto impacto científico, quanto na sociedade”.

Estude na Unifor

A Universidade de Fortaleza está com inscrições abertas para o semestre 2022.1. A instituição oferece mais de 35 cursos de Graduação na modalidade presencial, seis cursos na modalidade de Ensino a Distância (EAD) e 58 cursos de Pós-Graduação, dos quais 11 são aperfeiçoamentos, em quatro grandes áreas do conhecimento: Comunicação e Gestão, Direito, Saúde e Tecnologia.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE