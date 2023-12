Rapper Tyler, the Creator usa música de Gilberto Gil sem autorização e pede desculpas

Após usar uma música do cantor Gilberto Gil sem autorização, o rapper norte-americano Tyler, the Creator ligou, nessa terça-feira (12), para o artista baiano e pediu desculpas, conforme informações da colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo.

O caso aconteceu no último dia 6, quando Tyler lançou uma nova campanha publicitária da marca de vestuário dele, a Golf Le Fleur. O vídeo de divulgação, que mostras as peças da coleção de fim de ano, usa como trilha sonora a faixa "Duplo Sentido", composta pelo brasileiro.

Veja também

Por cerca de quatro minutos é possível ouvir uma voz feminina embalar a criação de Gil enquanto a gravação mostra os detalhes das roupas e dos assessórios. Nas redes sociais, a música em português repercutiu entre os fãs brasileiros do rapper, que identificaram a versão como sendo a de Tetê da Bahia.

VEJA A CAMPANHA

No entanto, conforme informações da colunista, Gil não foi consultado sobre o uso da obra na campanha. O artista desejava que a propaganda fosse retirada do ar se a questão autoral não fosse resolvida.

Nessa terça-feira, Tyler, the Creator ligou para o baiano e disse que não tinha conhecimento de que a canção foi usada sem autorização. Ele ainda teria dito ser fã de Gil e informou que teria contatado pessoas em Los Angeles, nos Estados Unidos, para resolver o impasse.

Ainda conforme a jornalista, os dois artistas esperam resolver a questão via um acordo amigável. Caso contrário, os representantes do cantor brasileiro planejam até mesmo acionar a Justiça no Brasil e nos EUA pelo uso indevido da obra pela marca do rapper.

Na manhã desta quarta-feira (13), a peça publicitária continua no ar.