Quem é Wilma Petrillo? Conheça a empresária com quem a cantora Gal Costa foi casada desde 1998

A morte de Gal Costa deixou muitos familiares, amigos e fãs tristes, além de ter afetado diretamente a vida de Gabriel, filho de 17 anos da artista, e Wilma Petrillo, companheira dela e empresária. As duas eram casadas desde 1998, além de sócias em duas empresas.

Segundo o jornal Extra, Wilma se manteve nos bastidores da música, longe dos holofotes de Gal. Nos perfis das redes sociais, as duas não compartilhavam fotos juntas, mas a empresária chegou a publicar diversas imagens de Gal nos palcos.

Segunda mãe

Ainda conforme as informações do jornal, Wilma Petrillo era considerada a "segunda mãe" de Gabriel. As duas, inclusive, já mantinham um relacionamento quando a cantora adotou o menino, hoje com 17 anos.

"Rapaz mais lindo do planeta universo e de todas galáxias! Amo muito, muito, muito", escreveu a empresária ao postar uma foto dele, a quem se refere em diversas publicações como "meu pequeno".

Atualmente, os três moravam juntos em um apartamento no bairro da Bela Vista, em São Paulo. No local, dois cães da raça Golden Retriever também faziam parte da família.