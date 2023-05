Programas culturais para celebrar o Dia das Mães em Fortaleza

Considere celebrar o Dia das Mães do jeitinho que ela merece: rodeada de bons instantes e experiências. Fortaleza está pronta para entregar tudo nesse quesito, com programação diversa em vários equipamentos culturais.

Se a opção for música, a oferta de iniciativas é boa; se ela preferir uma exposição que há tempos gostaria de conferir, tem chance também. Comidinhas, samba e bebidas variadas completam o cardápio de atrações, algumas de forma gratuita. Veja a lista e escolha o passeio.

Van Gogh Live 8K

Legenda: Mostra dedicada ao pintor holandês ocupa 2.800m² no Shopping RioMar Fortaleza Foto: Thiago Gadelha

Ingresso gratuito para as mamães conferirem a maior mostra imersiva sobre Van Gogh? Temos! Basta comprar um ingresso no valor de inteira para o domingo do Dia das Mães, 14; assim, o dela sai de graça.

A mostra dedicada ao pintor holandês ocupa 2.800m² da estrutura montada no estacionamento da Lagoa do Papicu, no Shopping RioMar Fortaleza. São mais de 250 obras assinadas por Vincent projetadas com a inédita resolução 8K. É lindo e imperdível.

Serviço

Ingressos à venda no site, com valores de R$60 a R$90. Em cartaz até 21 de maio, de segunda a sábado, das 10h às 21h20, e aos domingos, das 13h às 20h20. Endereço: R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu

Negros na piscina

O Dia das Mães também é o último dia da exposição “Negros na Piscina” na Pinacoteca do Ceará. A mostra reúne 210 obras de cerca de 60 artistas brasileiros. Corpos pretos, indígenas e travestis são representados em momentos de descanso, subvertendo antigas representações.

Em suma, são apresentadas ao público outros horizontes de Brasil, dimensionando afetos, desejos, hábitos, forças, memórias e coragens. Alguns artistas, inclusive, têm mais de uma obra na exposição, estendendo o raio de alcance da criatividade. Sua mãe vai adorar.

Serviço

Em cartaz até este domingo (14) na Pinacoteca do Ceará (Rua 24 de maio, S/N, Praça da Estação, Centro). Funcionamento: de quinta a sábado, das 12h às 20h (último acesso às 19h); aos domingos, de 10h às 18h (último acesso às 17h)

Samba, chopp e gastronomia na Estação das Artes

Legenda: Ação do Mercado AlimentaCE ocupará o pavilhão da gare com as feiras gastronômica, agroecológica e de empórios, além de drinks Foto: Thiago Matine

A pluralidade característica do Complexo Cultural Estação das Artes também dá o tom da programação de Dia das Mães do equipamento. De 9h às 12h, a pintura infantil arrancará sorrisos da criançada enquanto elas e toda a família curtem o show de Luana Florentino, intitulado "Me deixe cantar".

Por sua vez, a ação comandada pelo Mercado AlimentaCE ocupará o pavilhão da gare com as feiras gastronômica, agroecológica e de empórios, além de drinks. A partir das 13 horas, o som fica por conta da cantora Gabi Nunes, com os maiores clássicos de samba.

Serviço

Neste domingo (14), de 9h às 15h, na Rua Dr. João Moreira, 540 – Centro. Entrada franca. Mais informações nas redes sociais da Estação das Artes

Orquestra Contemporânea Brasileira

Legenda: Cineteatro São Luiz será palco da Orquestra Contemporânea Brasileira Foto: Guilherme Silva

Vinte instrumentistas no palco interpretando canções eruditas e populares. É para nenhuma mamãe colocar defeito. A Orquestra Contemporânea Brasileira vai se apresentar no Cineteatro São Luiz neste domingo (14), às 10h.

O repertório terá “aberturas” e “árias” de óperas, além de “divertimentos” – composições alegres, como o próprio termo sugere. A audição contará ainda com a participação de David Valente. Além de cantar, ele toca instrumentos de teclado com os pés.Será lindo!

Serviço

Neste domingo (14), às 10h, no Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro). Ingressos à venda no site da Sympla e nas bilheterias do cineteatro. Entrada: R$20 (inteira) e R$10 (meia). Classificação Indicativa: Livre