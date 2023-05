Shows, chopp e comidinhas no Dia das Mães: festa na Estação das Artes tem programação especial

A melhor das energias no Dia das Mães. No Complexo Cultural Estação das Artes, isso não apenas é possível como realmente acontecerá. Neste domingo (14), o equipamento sedia festa especial envolvendo o MercadoCE e a própria programação da Estação.

De 9h às 12h, a pintura infantil arrancará sorrisos da criançada enquanto elas e toda a família curtem o show de Luana Florentino, intitulado "Me deixe cantar". A tônica da apresentação é promover um intercâmbio cultural do baião com o mundo, navegando em ritmos como samba, rock, pop funk e jazz.

Por sua vez, a ação comandada pelo Mercado AlimentaCE ocupará o pavilhão da gare com as tradicionais feiras gastronômica e agroecológica. Nesta edição, retornará também a feira de empórios. A partir das 13 horas, o som fica por conta da cantora Gabi Nunes, com os maiores clássicos de samba.

Legenda: Intitulado "Me deixe cantar", show de Luana Florentino passeia por samba, rock, pop funk e jazz Foto: Divulgação

A comedoria se juntará à feira agroecológica neste domingo. Ambas oferecerão, além do cardápio habitual, opções de café da manhã, a exemplo de cuscuz, tapioca, caldo e outras delícias. O Café das Manas, pelo menos, chegará com cafés especiais e cookies artesanais.

Por sua vez, para quem ama pratinho, o destino será a Cozinha do Deyme, do cozinheiro Deyme Gonçalves, com opções como vatapá de frango, strogonoff de carne e uma deliciosa feijoada.

Legenda: Ação comandada pelo Mercado AlimentaCE ocupará o pavilhão da gare com as tradicionais feiras gastronômica e agroecológica Foto: Thiago Matine

Já para o público que adora as frutas da estação, o Sorvete da Reserva traz os sabores de uma agrofloresta com a refrescância do sorvete totalmente vegano.

Paladar inter-regional

Pratos típicos de outras regiões também serão ofertados. O Acarajé da Murá e as delícias do Soul do Pará são exemplos. Entre os expositores da feira gastronômica, estarão Senac, Pipoca do Leandro, Odília Diversos e Delícias da Karlota, com opções veganas para o público.

Legenda: Chopp geladinho também está entre as opções para as mamães Foto: Thiago Matine

De cerveja gelada aos drinks leves, as bebidas igualmente estão garantidas com o Chopp to Go e o Bar Literário, que chega da Praça dos Leões ao Mercado trazendo opções refrescantes como mimosa, aperol, mojito, caipirinhas e muito mais. Todo mundo ocupando a Estação.

Serviço

Dia das Mães no Complexo Cultural Estação das Artes

Neste domingo (14), de 9h às 15h, na Rua Dr. João Moreira, 540 – Centro. Entrada franca. Mais informações nas redes sociais da Estação das Artes