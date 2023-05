Porto Iracema das Artes oferta cursos gratuitos em artes visuais, audiovisual e artes cênicas

A Escola Porto Iracema das Artes está com inscrições abertas até 25 de maio para cursos nas áreas de artes visuais, audiovisual e artes cênicas. Gratuitas, as formações fazem parte da 11ª edição do Programa de Formação Básica da instituição.

Ao todo, 160 vagas estão disponíveis, sendo 50% destinadas para ações afirmativas. O público preferencial são estudantes de escolas públicas, cursando ou recém-formados no Ensino Médio e não há pré-requisito de experiência anterior.

As inscrições são realizadas por meio de formulário online. Em 2023, a Porto Iracema completa 10 anos de atividades formativas. Nesse intervalo, recebeu mais de 14 mil matrículas nos diversos módulos oferecidos em cada atividade.

Como funciona a seleção?

O processo seletivo acontece em duas fases e ocorre do dia 31 de maio a 12 de junho. Na primeira etapa é feita análise dos formulários de inscrição. Em seguida, acontece as entrevistas com os candidatos. O resultado será divulgado no dia 5 de junho no site da Escola. O início das atividades está previsto para o próximo dia 12 de junho.

Legenda: Público preferencial são estudantes de escolas públicas, cursando ou recém-formados no Ensino Médio e não há pré-requisito de experiência anterior Foto: Alan Sousa

Conforme o coordenador geral do Programa de Formação Básica, Edilberto Mendes, as aulas se articulam com experimentos de criação que priorizam as relações entre arte e a vida em coletividade.

"A proposta é promover o encontro com artistas de diferentes contextos, que propicie o contato com uma diversidade de técnicas, materiais e gestos de criação”, descreve, via material de divulgação, o gestor.

Saiba horários e temas das aulas

Em nota de divulgação, a Porto Iracema explica que os cursos são divididos por módulos. "A formação será guiada pela temática da Escola em 2023, “Poéticas do Tempo Presente”.

"As pessoas inscritas irão realizar experimentos de criação partindo de suas próprias singularidades, territórios, narrativas e recursos, relacionando-os com a vida social", anuncia a instituição.

A Escola adota as diretrizes do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023 sobre políticas afirmativas e de acessibilidade para promoção da cidadania cultural e desenvolvimento da economia da cultura do Estado.

Assim, reserva 50% das vagas para pessoas autodeclaradas pretas, pardas, indígenas, quilombolas, com deficiência, travestis, transexuais, transgêneros e não binárias. Nas últimas dez edições, segundo dados da instituição, 500 formadores passaram pelo Programa de Formação Básica da Porto.

Formação Básica em Artes Visuais

Este ano, o curso conta com duas linhas de estudo:

Desenho, Colagem e Pintura

Este percurso será dividido em 4 módulos: Navegações Estéticas, ministrado por Hariel Revignet, Desenho, ministrado por Amanda Oliveira; Colagem, ministrado por Célio Celestino; e Pintura, ministrado por Raisa Christina.

Vagas: 30

Carga horária: 100h/a

Período: De 12 de junho a 06 de setembro de 2023

Horário: Módulo 1 - segundas a sexta | 09h às 12h

Demais módulos - segundas, quartas e sextas | 09h às 12h

Fotografia Digital Básica

O percurso de Fotografia Digital Básica será dividido em quatro módulos: Navegações Estéticas, ministrado por Hariel Revignet; Fotografia Digital Básica, ministrado por Erivelton Barbosa; Fotografia como Linguagem, com Gandhi Guimarães; e um último módulo com foco em Edição e Tratamento de Fotografia com Fernanda Siebra.

Vagas: 25

Carga horária: 100h/a

Período: De 12 de junho a 06 de setembro de 2023

Horário: Módulo 1 – Segunda a sexta, de 14h às 17h

Demais módulos - Segundas, quartas e sextas, de 14h às 17h.

Formação Básica em Audiovisual

É dividido em cinco módulos: Navegações Estéticas (Módulo 01), Visualidades (Módulo 02), Sonoridades (Módulo 03), Montagens (Módulo 04) e Territórios Audiovisuais (Módulo 05)

Vagas: 75 (a partir do segundo módulo, a turma é dividida em 03 grupos de 25 pessoas)

Carga horária: 83 h/aula

Período: De 12 de junho a 16 de agosto de 2023

Horário: Módulo 01 - Segunda à sexta – 9h às 12h

Demais módulos - Segundas, quartas e sextas - 9h às 12h.

Formação Básica em Artes Cênicas

É organizado em seis módulos: Navegações Estéticas, ministrado por Juão Nÿn; Corpo, voz e espaços cênicos, ministrado por Georgina Castro; Poéticas do Teatro Brasileiro, ministrado por Demétrius Vieira; Elaboração de Narrativas Para a Cena, ministrado por Matheus Tabosa; Figurino e Maquiagem Como Elementos Cênicos, ministrado por Lara Leoncio, e Estudo e Experimentos de Personagens a Partir da Dramaturgia, ministrado por Rafael Semino. Além disso, serão realizados módulos transversais de partilha com grupos ou coletivos da cidade.

Vagas: 30

Carga horária: 176 h/aula

Período: De 12 de junho a 18 de outubro de 2023

Horário: Módulo 1 – segunda a sexta | Horário: 14h às 17h

Demais módulos – segundas, quartas e sextas | Horário: 14h às 17h