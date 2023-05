Orquestra Contemporânea Brasileira faz concerto no Dia das Mães com clássicos eruditos e populares

Já sabe como presentear no Dia das Mães? Que tal proporcionar uma experiência musical a ela? Essa é a proposta da Orquestra Contemporânea Brasileira ao se apresentar no Cineteatro São Luiz neste domingo (14), às 10h.

O concerto promete emocionar o público, especialmente as grandes homenageadas do dia, ao combinar clássicos da música erudita com hits da música popular. Sob a batuta do maestro Arley França, diretor artístico e regente titular, a orquestra ocuparão o cineteatro com a seção de cordas.

No total, serão 20 instrumentistas no palco com violinos, violas, violoncelos e contrabaixo. Um primor. O repertório promete ser bastante variado, com “aberturas” e “árias” de óperas, além de “divertimentos” – composições alegres, como o próprio termo sugere, geralmente compostas por danças.

Legenda: O repertório promete ser bastante variado, com “aberturas” e “árias” de óperas, além de “divertimentos” Foto: Guilherme Silva

Também serão apresentadas aberturas de algumas óperas de Mozart, a exemplo de “As Bodas de Fígaro” e “O rapto do Serralho”; a Ária “Brindisi, da ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi; e os “Divertimentos em Fá Maior e Ré Maior”, também de Mozart.

Teclado com os pés

A audição contará ainda com a participação do cantor e instrumentista David Valente. Além de cantar, ele toca instrumentos de teclado com os pés.

Portador de uma deficiência físico-motora congênita (artrogripose), que o impossibilita de usar suas mãos normalmente, David Valente desenvolveu e aprimorou habilidades especiais.

O artista usa os pés para escrever, digitar, tocar teclado e acordeon. No concerto, David interpretará sucessos que se tornaram conhecidos na voz de Frank Sinatra. Entre eles, “My Way”, “Fly me to The Moon”, “Garota de Ipanema” e “New York, New York”. Sua mamãe vai adorar.

Serviço

Concerto da Orquestra Contemporânea Brasileira em homenagem ao Dia das Mães

Neste domingo (14), às 10h, no Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro). Ingressos à venda no site da Sympla e nas bilheterias do cineteatro. Entrada: R$20 (inteira) e R$10 (meia). Classificação Indicativa: Livre