Programação de férias tem shows gratuitos de Duda Beat a Nação Zumbi na Praia de Iracema

Rock de favela, manguebeat, pop e reggae são alguns dos gêneros musicais que irão ressoar na Praia de Iracema neste fim de semana. A partir desta sexta-feira (5) e seguindo até domingo (7), o festival Férias na PI acontece gratuitamente no Aterrinho trazendo atrações cearenses e nacionais.

A abertura do Férias na PI, na sexta (5), a partir das 18 horas, traz apresentações dos cantores Getúlio Abelha, piauiense radicado no Ceará, e Mateus Fazeno Rock, nascido e criado na Sapiranga. Completa a programação do dia a banda cearense Selvagens à Procura de Lei.

A programação do segundo dia do evento, sábado (6), tem início também a partir das 18 horas. A animação começa com a DJ Bugzinha, destaque da cena da Capital, sendo seguida pelas bandas Gilsons e Nação Zumbi.

O encerramento do Férias na PI acontece no domingo (7), a partir das 17h30, trazendo mais três atrações: a cantora cearense Rayane Fortes, a banda paulista Maneva e, finalizando, a pernambucana Duda Beat.

Programação por dia

Quinta, 5

Getúlio Abelha, Mateus Fazeno Rock e Selvagens à Procura de Lei.

Quando: a partir das 18 horas

Sexta, 6

Bugzinha, Gilsons e Nação Zumbi

Quando: a partir das 18 horas

Sábado, 7

Rayane Fortes, Maneva e Duda Beat

Quando: a partir das 17h30

Férias na PI

Quando: sexta (5) e sábado (6), a partir das 18 horas; e domingo (7), a partir das 17h30

Onde: Aterrinho da Praia de Iracema (Av. Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema)

Mais informações: @secultfor e @institutoiracema