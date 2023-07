Pinacoteca do Ceará sedia a VERBO 2023, uma das principais mostras de performance no Brasil

Um dos maiores festivais de arte contemporânea do Brasil chega a Fortaleza. De quinta-feira (27) a domingo (30), a Pinacoteca do Ceará sedia a 17ª edição da VERBO 2023. Destaque entre as mostras de performance no País, o evento gratuito reúne artistas de Ceará, Pernambuco, Maranhão, São Paulo, além de realizadores internacionais.

Na capital cearense, a partir das 18h, o grupo "No Barraco da Constância Tem!" (CE) inaugura a atração com a performance “A”. A obra será apresentada na Praça da Estação e depois adentra a Pinacoteca. O coletivo é o único a estar presente nas três capitais onde a VERBO acontece este ano.

O evento iniciou em São Luiz (MA), na última semana, passa agora por Fortaleza e será encerrado em São Paulo (SP), em agosto. Outros artistas do Ceará marcam presença. Nomes como Yuri Firmeza, Eduardo Bruno, Waldírio Castro, Pablo Assumpção e Isadora Ravena, também integram a programação.

Ceará no mapa da performance

Sem fins lucrativos, a VERBO é realizada anualmente desde 2005. Teve um hiato durante a pandemia da Covid-19 e retornou em 2023. A curadoria é assinada por Marcos Gallon (Vermelho), Samantha Moreira (Chão SLZ) e Carolina Vieira (Pinacoteca do Ceará). Ao todo, o trio analisou 300 propostas artísticas de várias regiões do Brasil e de dez países.

Descentralizando a arte ao ocupar espaços públicos e privados, o evento traz Fabiana Faleiros (São Paulo), Elilson (Recife) e Ton Bezerra (São Luís). Entre os estrangeiros, destaque para o suíço Boris Nikitin e a filipina-dinamarquesa Lilibeth Cuenca Rasmussen, que se apresentam em Fortaleza.

Legenda: Performance "Clínica de Reabilitação para Homofóbicos", de Eduardo Bruno e Waldirio Castro Foto: Divulgação

Além das apresentações ao vivo, o público poderá conferir uma mostra de vídeos com ações realizadas nas 16 edições da VERBO. Os registros audiovisuais com 12 trabalhos em vídeo serão exibidas de forma contínua, no auditório e café da Pinacoteca.

A VERBO ainda inclui a oficina “Performance-escrita”, ministrada pela artista e pesquisadora Érica Zíngano. A atividade foi criada pela Galeria Vermelho em 2005 para criar uma rede de artistas e público ligados à arte da performance.

Serviço:

VERBO - Mostra de performance arte 2023 na Pinacoteca do Ceará. De quinta-feira (27/07) a domingo (30/07). Pinacoteca do Ceará (Rua 24 de maio, s/n, Centro). Gratuito.

Confira a programação:

Quinta-feira (27/07)

12h às 20h - Café e Auditório - Mostra de vídeos

12h às 18h - Pátio - “Tramadrama”, de Ton Bezerra

17 às 18h - Sala Verbo - “123 ponteiros”, de Elilson

18h às 19h - Praça, Hall e Pátio externo - “A”, com No Barraco da Constância tem!

Sexta-feira (28/07)

12h às 15h - Auditório - Mostra de vídeos

12h às 20h - Café - Mostra de vídeos

16h às 19h - Pátio - “Tramadrama”, de Ton Bezerra (com ativação)

15h30 às 17h - Auditório - “Clínica de reabilitação para homofóbicos”, de Eduardo Bruno e Waldírio Castro

17 às 18h - Sala Verbo - “Magic”, de Lilibeth Cuenca Rasmussen

18h - Auditório - “Ensaio sobre o morrer”, de Boris Nikitin

Sábado (29/07)

12h às 15h - Auditório - Mostra de vídeos

12h às 20h - Café - Mostra de vídeos

14h às 16h - Pátio - “Tramadrama”, de Ton Bezerra (com ativação)

16h às 17h - Auditório - “O animal político”, de Pablo Assumpção

17h - Espaços de circulação - "Aqui, sob nossos pés: espectros, vestígios arqueológicos e fantasmagoria na/da Pinacoteca", de Yuri Firmeza

18h - Auditório - “Montada na morte, à procura da sorte”, de Isadora Ravena

18h30 - Sala Verbo - “Há boca virada pra terra”, de Fabiana Faleiros

Domingo (30/07) de julho

10h às 17h30 - Auditório - Mostra de vídeos