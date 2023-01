Pelé visitou Fortaleza para conhecer pais de Miss Brasil radicada no Ceará

Pelé (1940-2022) não apenas já esteve em Fortaleza como possivelmente otimizou o asfaltamento de uma rua da Capital. Para entender essa história, precisamos voltar ao ano de 1990. À época, o Rei do futebol desembarcou em terras alencarinas acompanhado de uma turma de amigos e com uma pretendente amorosa em mente.

Era Flávia Cavalcante, 51, modelo e ex-Miss Brasil. Em entrevista ao Diário do Nordeste, ela contou detalhes da passagem do astro por aqui. “A gente se conheceu por meio do pessoal do concurso de Miss Brasil. Ele era muito chegado à coordenação desse concurso, conhecia várias misses, namorou algumas. Havia um círculo de amizade do qual comecei a fazer parte e, depois de um Carnaval no Rio de Janeiro, viemos passear no Ceará”.

Segundo ela – nascida em Salvador, mas criada em solo cearense desde os seis anos de idade, o que a fez representar o Estado na competição de beleza – Pelé veio para se divertir, mas também para conhecer a família da modelo. O primeiro encontro entre eles aconteceu em 1989. “Ele tinha a intenção de namorar comigo”, diz Flávia.

“Na época, eu era muito jovem – cerca de 19 anos – e, ele, muito mais velho, com 49. Eu não tinha experiência para ter um namorado sério, mas estávamos nos conhecendo. Inclusive, não houve um namoro em si, exatamente, porque eu era muito jovem. Mas ele queria, segundo palavras dele e de um amigo em comum, casar comigo”.

Legenda: Da esquerda para a direita, Fagner, Flávia Cavalcante, Pelé e Arnaldo Santos, à época secretário de Comunicação da Prefeitura de Fortaleza Foto: Arquivo pessoal

O episódio do asfaltamento da rua ocorreu quando Pelé foi à casa dos pais de Flávia, na tentativa de se aproximar da família. Acontece que, nesse mesmo período, o bairro Cidade dos Funcionários, onde a modelo morava, estava sendo construído – logo, permeado por obras. Mesmo assim, à boca miúda, dizem que a rua onde Flávia morava foi asfaltada por conta da visita do Rei.

“As pessoas dizem que foi feito um ‘L’ da avenida até a casa dos meus pais – o que, de fato, aconteceu. Mas não posso falar se o asfaltamento aconteceu por conta da passagem dele por aqui, não tenho propriedade pra isso. Até acredito que deve ter sido por conta de algum vereador, mas não lembro quem foi. De todo modo, o Pelé teria ido com ou sem asfalto”.

Especulações

Como era de se esperar, tanto a vinda de Pelé quanto o caso envolvendo a rua ganharam repercussão – embora a intenção do Rei era de que a visita fosse discreta. Mediante busca do Centro de Documentação e Pesquisa do Diário do Nordeste, encontramos edições do jornal que relataram o acontecimento. A coluna de Sônia Pinheiro de 17 de fevereiro de 1990, por exemplo, publicou a seguinte nota:

“O vereador [Paulo Facó, do PDT] solicitou ao prefeito Ciro Gomes, quando de sua visita ao bairro [Cidade dos Funcionários], o asfaltamento da Rua Cônego Braveza, em toda a sua extensão e o alcaide comprometeu-se a atender aquele antigo pleito dos moradores da comunidade de ‘south side’. Pois não é que mal a obra de asfaltamento foi iniciada já estão atribuindo ao Pelé (que ‘ameaçou’ visitar o pedaço, mais precisamente a residência de sua eleita, a bela Flávia Cavalcante, que também é ‘Miss Brasil’) a realização do trabalho?”.

Na edição do DN de 3 de março de 1990, mais detalhes – agora, com maior foco sobre os dias dele na Capital. “Pela manhã, fez alguns contatos, passeios e almoçou com o governador Tasso Jereissati e comitiva que o aguardava no Cambeba. No final da tarde, deslocou-se para a casa de veraneio do empresário Flávio Leite, no Porto das Dunas, sempre acompanhado de Flávia e do amigo e cantor cearense, Fagner, além de alguns empresários locais”.

Legenda: Edição de 3 de março de 1990 do Diário do Nordeste detalha passos da visita de Pelé ao Ceará Foto: Pesquisa/SVM

Hoje residente em São Paulo e casada com o empresário Nelo Marraccini, Flávia Cavalcante é enfática: “Não aconteceu um namoro entre nós, como as pessoas dizem, justamente por conta da minha inexperiência. Preferi não levar as coisas adiante porque achava que não tinha condições de desenvolver um relacionamento com uma pessoa muito mais velha. Ficou por isso mesmo. Mas ele realmente foi conhecer minha família. Eles desenvolveram uma relação muito boa. Ficamos nesse processo até depois da Copa do Mundo de 1990”.

Para a modelo, Pelé foi um grande ser humano, alguém que exalava alegria, educação e simplicidade. “A gente que convivia com ele não tinha ideia do monstro do futebol que ele era. Mas, quando chegávamos nos lugares, íamos a um jantar ou algo do tipo, víamos o que aquele cara representava. As pessoas se matavam para ter um autógrafo dele, para cumprimentar… Era uma honra pra nós”.

