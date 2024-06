Festival de Quadrilhas Raízes do Meu Ceará anima fim de semana na Capital; confira programação

Quem quiser curtir o último fim de semana de junho com muito forró, brincadeiras e comidas típicas tem programação certa em Fortaleza: o XI Festival de Quadrilhas Raízes do Meu Ceará, que ocorre neste sábado (29) e domingo (30) na Praça Juscelino Kubitschek, no bairro Demócrito Rocha, a partir das 18h.

A programação, gratuita e para todos os públicos, inclui apresentação de quadrilhas juninas, gastronomia regional e rodas de conversa com artistas, grupos folclóricos, mestres, pesquisadores, brincantes e amantes da cultura popular.

O evento, que começou na última quinta-feira (27), é realizado pela Associação Cultural Canto da Jandaia.

Confira a programação completa:

Sábado (29)

18h - Roda de Conversa com as homenageadas: Mestra Mazé (Tesouro Vivo do Estado do Ceará) e Antônia Rosa Lima de Sousa (fundadora da quadrilha Raízes do Meu Ceará)

18h30 - Grupo Estandarte de Emoções

19h - Quadrilha Infantil Estrelas da Juventude

20h - Quadrilha Junina Capodrilha

21h - Junina Balancê

22h - Quadrilha Junina Amor Nordestino

23h - Quadrilha Asa Branca do Sertão

0h - Quadrilha Coração Sertanejo

1h - Fogo de Paixão

Domingo (30)

18h - Boi Juventude

19h - Quadrilha da Diversidade - Raízes Nordestinas

20h - Quadrilha Junina Buscapé

21h - Junina ABL

22h - Quadrilha Junina Swing Nordestino

23h - Quadrilha Xamego Junino

00h - Quadrilha Ceará Junino

1h - Quadrilha Filhos do Sertão

Serviço

XI Festival de Quadrilhas Raizes do Meu Ceará

Quando: 29 e 30 de junho

Horário: A partir das 18h

Onde: Praça Juscelino Kubitschek - Demócrito Rocha (entre a rua Alagoas e a avenida João Pessoa)

Gratuito