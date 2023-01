Corpo de Pelé chega à Vila Belmiro; acompanhe o velório

O corpo de Pelé chegou na cidade de Santos, em São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (2). O transporte deixou o Hospital Albert Einstein às 2h, sob escolta da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros até a Vila Belmiro, estádio do Peixe.

Na chegada ao local, diversos torcedores aguardavam a chegada de Pelé para homenageá-lo. O grupo soltou fogos de artifício. Por volta das 7h da manhã mais pessoas chegaram ao local para reverenciar o Rei do futebol.

ACOMPANHE O VELÓRIO EM TEMPO REAL:

Pelé faleceu na última quinta-feira (29), um mês após a internação para tratar problema respiratório. O ex-jogador teve uma piora no câncer de cólon e morreu em decorrência de falência múltipla dos órgãos.

PROGRAMAÇÃO

O velório de Pelé terá início às 10h desta segunda-feira (2) e será aberto ao público. O acesso dos fãs e torcedores será pelos portões 2 e 3 da Vila Belmiro. Gradis foram posicionados para orientar na formação da fila que passará perto do caixão.

O corpo do eterno camisa 10 estará no centro do campo. As autoridades chegarão pelo portão 10 do estádio. A visitação deve seguir até às 10 horas do dia seguinte, esta terça-feira. Depois, haverá um cortejo pelas ruas da cidade santista, com passagem pela casa da mãe de Pelé, com fim no Memorial Necrópole Ecumênica, onde será sepultado.