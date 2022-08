Novela 'Poliana Moça' ganha spin-off com exibição no Kwai e final escolhido pelo público

Formato que tem funcionado entre o público, as mininovelas do Kwai ganham uma nova atração: um spin-off da novela do SBT 'Poliana Moça'. Ao todo, serão 18 episódios dando continuidade à história do personagem Guilherme.

Os episódios são de até dois minutos com formato exclusivo para o TeleKwai, plataforma do aplicativo chinês que permite a criação de vídeos em série, e serão lançados três a cada semana. A primeira leva está diponível a partir desta segunda-feira (29).

O spin-off 'Vivendo na Gringa' acompanha uma fase mais madura de Guilherme, interpretado por Lawrran Couto, durante um intercâmbio na Austrália.

Legenda: Bastidores da gravação da mininovela, que acompanha as aventuras de Guilherme na Austrália Foto: Divulgação/Felipe Gabriel

“Com essa união das duas preferências nacionais, o formato de mininovela na vertical conquistou espaço no entretenimento do público e agora inova mais uma vez com esta exclusiva integração entre TV e rede social”, explica o diretor de Conteúdo e Parcerias do Kwai Brasil, Antonio Abibe.

Formato interativo

Além do formato mais curto, a atração terá ainda interação com o público, que será o responsável por escolher o final da história e decidir e decidir o enredo dos dois últimos episódios por meio de votação popular.

Legenda: Atração foi gravada toda no formato vertical, adaptado ao Kwai Foto: Divulgação/Felipe Gabriel

É possível ainda que os espectadores apareçam na novelinha por meio de dois desafios. Os melhores vídeos de usuários vão ser integrados à narrativas e exibidos em dois episódios.

"Juntar dois grandes sucessos como Poliana Moça e TeleKwai foi uma iniciativa brilhante da nossa área de conteúdo, o SBT Solutions. Um formato totalmente pertinente para uma experiência ainda mais imersiva e interativa para o público jovem que domina a plataforma", ressalta o gerente comercial multiplataforma do SBT, Giancarlo Paladino.