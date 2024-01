Nos 42 anos de morte de Elis Regina, Maria Rita faz desabafo: ‘Dia em que mais choro sua ausência’

A cantora Elis Regina morreu na data de 19 de janeiro de 1982, há exatos 42 anos, quando Maria Rita tinha apenas quatro anos. Sempre que chega este dia, a dor e o sofrimento tomam conta da filha de uma das grandes precursoras da MPB. Este ano não foi diferente e a cantora, que não costuma fazer desabafos nas redes sociais, abriu uma exceção para relembrar a mãe e falar de seus sentimentos.

No post publicado em seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira (19), Maria Rita foi toda emoção. Acompanhando uma montagem dela com Elis, um texto reflexivo. "19/01 nunca é fácil, pra mim. Me recolho nos meus pensamentos e saudades e questionamentos… É o dia que mais converso com ela… Que mais choro sua ausência… Eu nunca acordo normal… Ano passado, sentia raiva (não por ela ter morrido, mas sim porque eu estava passando por questões profissionais profundas e não tinha ela pra conversar…)", começou a famosa.

Em seguida, completou: "Neste ano, tô cansada e triste. Não eu, mas a alma. E ela queria que eu não fosse pesada nunca… Eu ainda não consegui realizar esse sonho dela. Tenho meus momentos — de leveza. Mas leve, eu ainda não estou. Mas olho o sorriso dela nas fotos, o amor que as pessoas ainda sentem por ela, as nossas semelhanças físicas e afins nas montagens de fãs — e isso traz tanta luz pra minha vida que sigo persistindo… Seremos leves, minha mãe… seremos sim".

A publicação teve uma enxurrada de comentários, dentre eles de famosos como Péricles, Astrid Fontenelle, Thiaguinho e Emanuelle Araújo. Todos foram unânimes em enviar condolências e apoio à Maria Rita. Nas mensagens dos fãs, carinho e força também estiveram em evidência.

"Elis vive! A cada play em uma música, a cada foto, vídeo... Essa leveza também mora na saudade!", disse uma pessoa. "Hoje é aquele dia que todo fã das duas te abraça mentalmente. Um amor grandão por vcs duas, duas mulheres fortes e guerreiras, declarou outra seguidora. "Entendo este vazio que você sente, não é fácil. O tempo passa a gente se conforma, mas o vazio, a falta num momento que a gente precisa, sempre estará ali, e sei o quão é doloroso", desabafou mais um.