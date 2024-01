Pré-Carnaval Fortaleza 2024: qual a programação de hoje, sexta (19)

Com o fim de semana chegando, as prévias do carnaval de Fortaleza começam a aparecer como opção de lazer para todos os públicos. Nesta sexta-feira (19), há diversas opções gratuitas, especialmente na área central da Cidade.

A folia começa no Centro Cultural Belchior, na Praia de Iracema, com apresentação de bloco carnavalesco e banda, e segue durante a noite com muita música e diversão na Praça do Ferreira, no Mercado dos Pinhões, no shopping RioMar Kennedy e na Estação das Artes – onde o destaque é cantor paraense Aldo Sena.

Todas as atrações são gratuitas. Confira a seguir a programação completa do Ciclo Carnavalesco neste fim de semana: