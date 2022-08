Músicos cearenses lançam clássicos do 'forró das antigas' em versão violão e flauta; ouça

Reinventando as clássicas músicas de “forró das antigas”, o duo cearense Di Holanda e Mateus Farias lança três EPs de projeto que faz sucesso nas redes sociais. Com versões que trazem harmonia entre o erudito e o popular, o segundo álbum está disponível em todas as plataformas digitais desde sexta-feira (19).

A sonoridade característica do forró ganha outra roupagem no encontro dos instrumentos de corda e sopro. Nas redes sociais, “Você fugiu de mim” (Forrozão Tropykália), “Carta Branca” (Banda Magníficos) já ganharam novas versões.

Desta vez, ‘Clássicos do Forró - EP 2’ traz como repertório as faixas "Verdadeiro Amor" (Banda Magníficos), "A Praia" (Mastruz com Leite), "Mariana" (Juruviara), "Pergunta sem Respostas" (Brasas do Forró) e "Seis Cordas" (Mastruz com Leite).

Além das faixas em áudio, a dupla também disponibiliza as gravações em vídeo no Youtube. Cada música é lançada a cada três dias. Para Mateus, a experiência eterniza o projeto iniciado nas redes sociais e possibilita outros formatos para que a música seja apreciada.

“Foi uma experiência incrível, contamos com a ajuda do Thiago Almeida, multi-instrumentista, ele que foi nosso diretor musical e tá no disco também como arranjador e baterista. Ele fez os arranjos e vem junto somando sintetizando a nossa estética”.

Ao todo, serão lançados três EPs do projeto em frequência quinzenal. O primeiro foi lançado dia 5 de agosto e o último será lançado dia 2 de setembro.

Ouça:

EP 1

EP 2

Cena musical

Desde que o projeto viralizou nas redes sociais, Di Holanda e Mateus têm marcado cada vez mais presença na cena musical de Fortaleza por meio de parcerias com casas de show da cidade.

“Estamos criando nosso espaço, temos uma programação semanal em algumas casas alternativas, fomos convidados pro Férias de Fortaleza. Com a saída desse projeto, a gente espera que a presença cresça ainda mais”, diz Mateus.

Legenda: Dupla gravou 15 faixas com versões poéticas do forró Foto: Tainá Cavalcante

Porém, para ele, ainda há muito preconceito com o forró, o que dificulta essa difusão maior. “Tem gente que comenta que a gente melhora as músicas, traz mais poesia, mas as originais já são boas, já são poéticas, a gente só traz um novo ponto de vista, uma nova vivência”.

Reencontro com a memória

Impedidos de ocupar os palcos durante a pandemia de Covid-19, o duo fez das redes sociais o espaço para seguir encantando e cantando. Foi nesse contexto que o projeto da reinvenção do ‘forró das antigas’ nasceu.

Mateus Farias músico “Vimos a força que as redes sociais nos dão para divulgar o trabalho, o dia a dia, como vemos e encaramos a música, tudo isso. As redes sociais, para mim, as acho super importantes estão dando visibilidade e voz que antes não era tão fácil”.

O músico conta que foram notando um apelo emocional em torno dessas músicas. Um reencontro com a memória afetiva dos fãs. “Quando gravamos 'Por Amor' da Calcinha Preta, sentimos o público reagindo melhor, comentando mais. Se identificando totalmente com as músicas e fomos soltando outros”, conta o artista.