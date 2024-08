'Motel Destino' ganha primeira exibição pós-Cannes no Ceará: 'O filme tem que nascer onde foi feito'

A primeira parada do longa cearense “Motel Destino”, dirigido por Karim Aïnouz — após se tornar em maio a primeira produção cearense a ser exibida na competição oficial do prestigiado Festival de Cannes — será em casa. Neste sábado (3), o thriller erótico terá pré-estreia nacional gratuita em Fortaleza, Ceará, no Cineteatro São Luiz.

Ainda que tenha sido anunciado como longa de abertura do Festival de Gramado — que começa dia 9 — e estreie comercialmente no dia 22, o filme gravado em Beberibe e protagonizado pelos cearenses Iago Xavier e Nataly Rocha e pelo paulistano Fábio Assunção teve que “nascer onde foi feito”, atesta Karim, em entrevista ao Verso na última terça-feira (30).

“Afirmação da potência audiovisual cearense”

“Não é mais do que o meu dever passar esse filme no Ceará, é o único lugar no Brasil onde ele podia passar antes de qualquer coisa”, reforça o cineasta. O longa acompanha um triângulo amoroso entre um jovem em fuga (Iago Xavier), a dona de um motel de beira de estrada (Nataly Rocha) e o violento esposo dela (Fábio Assunção).

Além de Iago e Nataly, o elenco e a equipe técnica são compostas por ampla maioria de artistas cearenses. “Foi uma afirmação da potência audiovisual cearense, que passa por quem está atrás e na frente das câmeras. Era muito importante que a gente viesse com uma força ainda maior (porque) era um filme inteiro filmado no Ceará”, explica Karim.

Em relação às escolhas dos intérpretes, o diretor foi guiado por duas “metas” principais. “Primeiro, revelar uma nova geração de atores e, segundo, confirmar outra, que é a da Nataly, da Fabíola (Liper), todo o elenco de apoio que estava ali e era muito importante”, partilha.

“É muito importante também falar dos outros atores que são fundamentais no filme. A Fabíola é uma atriz importantíssima, o Renan (Capivara), o David (Santos), são realmente atores excepcionais e um filme é sempre uma oportunidade. Para mim, era poder gerar oportunidades para que esses atores pudessem de fato exercitar o talento que têm”, avança.

“Movida” cearense

A seleção de “Motel Destino” em Cannes foi anunciada em abril e, desde então, o cinema cearense tem acumulado marcos relevantes. O ano de 2024, por exemplo, pode ter recorde de estreias comerciais de produções do Estado.

Só em agosto, há outros dois lançamentos cearenses além do longa de Karim, e salas de cinema como as do Cinema do Dragão seguem exibindo “Greice” e “A Filha do Palhaço”, também com direção, elenco, equipes e locações do Ceará.

“A gente vem de um lugar, e você talvez saiba disso tão mais que eu, especificamente no audiovisual, que é sempre muito da periferia. Tem uma coisa muito importante que é uma celebração da autoestima da gente”, aponta. “É importante porque isso faz com que a sua geração tenha orgulho do cinema que a gente faz, queira fazer também e queira falar das nossas histórias”, aprofunda Karim.

Junto do trabalho de autoestima, ele também ressalta o que chama de “demarcação de território, especificamente num país onde esse território foi eternamente marginalizado”. O reconhecimento externo da força dessa produção cearense, define Karim, é “uma espécie de acerto de contas”.

“Tem toda uma produção cultural que vem do Sul e do Sudeste e é muito importante que a gente reconheça que existe uma força tão grande ou maior vinda de outras regiões do Brasil”, sustenta.

“Existe uma onda, uma movida, acontecendo no Nordeste, no Ceará especificamente, e isso tem que ser celebrado, reconhecido” Karim Aïnouz cineasta

“Processo histórico” de formação

O movimento, Karim credita, não é fruto de um “acidente histórico”, mas sim de um “processo histórico”. O projeto de roteiro de “Motel Destino” surgiu no escopo do Porto Iracema das Artes, equipamento formativo do Governo do Estado.

Ele é assinado por Wislan Esmeraldo, que foi aluno da escola, Karim, que tem atuação como tutor e mentor do laboratório de cinema, e Maurício Zacharias, parceiro criativo do diretor. Outros nomes do elenco e da equipe de “Motel Destino”, incluindo Iago Xavier e Nataly Rocha, também passaram pelo Porto.

“Não é só a estreia de um filme, é a celebração de um projeto de formação que inclui elenco, equipe, então era muito importante que a gente retornasse a generosidade e a participação deles para o lugar de onde eles vêm”, afirma Karim.

Legenda: Wislan Esmeraldo, Karim Aïnouz e Mauricio Zacharias assinam o roteiro de "Motel Destino" Foto: AFP

“DNA super cearense”

“Acho que foi a primeira vez que vi o nome ‘Ceará’ dentro da seleção oficial (de Cannes). Isso colocou a gente no mapa, no sentido literal”, celebra o cineasta. A projeção após a participação de “Motel Destino” no festival, partilha Karim, tem potencializado a circulação da obra.

“A seleção de Cannes é sempre muito importante, independentemente de premiação ou não. Você tem, primeiro, uma exposição de mídia gigante e isso facilita muito as vendas no mundo inteiro. (Ele) estreia no dia 22 no Brasil, depois no México, acho que depois entra em cartaz na América Latina inteira e tem algumas vendas sendo negociada”, adianta.

Legenda: Fábio Assunção, Nataly Rocha, Karim Aïnouz e Iago Xavier em registro da estreia mundial do longa, em Cannes Foto: Christophe Simon / AFP

A partir do filme, dezenas de países terão acesso a uma obra, define Karim, com “DNA super cearense”. “Não só porque eu ou os atores somos cearenses, mas porque ele conta uma espécie de ecossistema que é muito nosso no sentido da paisagem, da luz, de relações humanas, de humor”, explica.

Questionado onde o próprio público cearense conseguirá se reconhecer e ao Estado na tela, Karim responde: “Na alma, no corpo, na temperatura dos personagens. O filme tem uma alma muito cearense que se expressa na maneira como as pessoas se movimentam, no sotaque, no afeto que têm umas pelas outras, na maneira como o senso de humor permeia as relações humanas”.

Um “bálsamo para a alma e para o corpo”

Por ter como locação principal um motel, o longa traz de maneira frontal sequências com nudez e sexualidade. Tais representações não são incomuns na filmografia de Karim, mas a centralidade da abordagem no novo filme faz lembrar das reações que ocorreram frente à “Praia do Futuro”, lançado por ele há 10 anos.

Legenda: Representações de sexualidade e nudez não são incomuns na filmografia de Karim Aïnouz e têm espaço central em "Motel Destino" Foto: Divulgação

O filme, protagonizado por Wagner Moura, traz cenas de sexo entre dois homens, o que provocou controvérsias à época da estreia. Houve relatos de cinemas que teriam carimbado “avisos” sobre a presença das sequências na bilheteria.

“Tinha uma coisa especificamente no ‘Praia do Futuro’, muito séria, muito violenta, que é a homofobia. Aqui, a gente passa por outro lugar”, compara Karim. “Se a gente pudesse debater sexo como uma experiência de vitalidade, seria tão bonito nesse momento histórico”, defende.

“(Se) a gente ficar debatendo prazer sexual como algo perigoso, acho que a gente está malparado. Fico muito torcendo que tenha outros debates que o filme suscite que não sejam esses” Karim Aïnouz cineasta

“Tem outros tão mais importantes do que se é ‘muito’ sexo. Seria muito triste se a gente entrasse nesse debate de novo, porque a gente tinha que estar debatendo a taxa de mortalidade dos pretos no Brasil, o feminicídio”, segue.

Para o diretor, no cinema, cenas de sexo e também de dança são “muito ricas” para aprofundar personagens. “É quando você tira a couraça e de fato se expõe, é vulnerável, sensual, divertido, engraçado”, considera.

“Seria muito bom se as pessoas que tivessem questões com relação a isso pudessem ver, porque o filme celebra isso, é um filme absolutamente dionisíaco nesse sentido. Espero que ele seja um bálsamo para a alma e para o corpo”, finaliza.

Confira o trailer de "Motel Destino"

Pré-estreia nacional de “Motel Destino”, de Karim Aïnouz