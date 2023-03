Morte de Tim Maia completa 25 anos nesta quarta (15); relembre sucessos do cantor

No dia 15 de março de 1998, há 25 anos, o Brasil perdia uma das maiores estrelas da música nacional: o cantor Tim Maia. Sebastião Rodrigues Maia morreu aos 55 anos, em Niterói, devido a uma infecção generalizada.

Indo das músicas animadas as mais melódicas, Tim segue nos ouvidos dos brasileiros até hoje. Na plataforma Spotify, ele acumula 2,5 milhões de ouvintes mensais. Os filhos do artista vão receber direitos autorais por suas canções até 2068. O cantor misturava gêneros de soul, funk e Música Popular Brasileira. Postumamente, ele teve um disco inédito lançado, com hits em espanhol.

SUCESSOS DE TIM MAIA

O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) fez um levantamento das 25 músicas mais tocadas de Tim Maia nos últimos 10 anos no Brasil. O estudo apontou que "Não quero dinheiro" ficou na liderança do ranking musical, seguida por "Você" e "Azul da cor do mar" na segunda e terceira posições.

Tim Maia tem 205 obras musicais e 698 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad. Veja ranking:

1 - Não quero dinheiro - Tim Maia

2 - Você - Tim Maia

3 - Azul da cor do mar - Tim Maia

4 - Do leme ao pontal - Tim Maia

5 - Sossego - Tim Maia

6 - Vale tudo - Tim Maia

7 - Não vou ficar - Tim Maia

8 - Imunização racional - Tim Maia

9 - Réu confesso - Tim Maia

10 - Ela partiu - Tim Maia / Beto Cajueiro

11 - Acenda o farol - Tim Maia

12 - Chocolate - Tim Maia

13 - Você e eu eu e você - Tim Maia

14- Bom senso - Tim Maia

15 - Quine Bissau Moçambique e Angola - Tim Maia

16 - Rational culture - Tim Maia

17 - Essa tal felicidade - Tim Maia

18 - Cristina - Tim Maia / Bill Cesar

19 - Se me lembro faz doer - Tim Maia

20 - Meu país - Tim Maia

21 - Vou com gás - Tim Maia

22 - A fim de voltar - Tim Maia / Hyldon

23 - These are the songs - Tim Maia

24 - Padre Cicero - Tim Maia / Cassiano

25 - Se me levam eu vou - Tim Maia

QUEM FOI TIM MAIA

Tim Maia teve uma infância pobre no bairro Tijuca, no Rio de Janeiro. Morava com 12 irmãos e era caçula. Desde muito jovem despertou interesse na música tocando bateria e violão.

Em 1957, fundou o grupo The Suptniks, com Roberto Carlos e outros. Desde então, fez sucesso em programas de auditórios, trilhas de novelas brasileiras e shows. Tim Maia era conhecido como o síndico do Brasil e manteve uma amizade muito forte com Erasmo Carlos, falecido em 2022, quem o ensinou a tocar violão.

Suas composições chegaram a ser regravadas por muitos artistas, como Elis Regina. Em 2015, Tim Maia ganhou uma estátua em homenagem a ele no bairro em que nasceu, no Rio de Janeiro.