Álbum inédito de Tim Maia em espanhol é lançado mais de 50 anos após gravação

Um disco inédito de Tim Maia foi lançado nesta terça (25) nas plataformas digitais. O álbum póstumo "Yo te Amo" traz hits do músico cantados em espanhol e chega 51 anos depois de sua gravação original, realizada em 1970. O anúncio do disco foi feito na semana passada, no blog de Mauro Ferreira, do G1.

"Hoje, finalmente o novo álbum com versões inéditas em espanhol chegará, após um longo tratamento com temperos de amor e carinho, dos Maia. Dedico este disco ao amigo Cassiano", escreveu Carmelo Maia, filho de Tim Maia, no Instagram, na madrugada da terça.

O álbum tem nove faixas e reúne canções de "Eu te Amo", o primeiro disco do carioca, em espanhol. Ou seja, são novas versões de vários clássicos da música brasileira, incluindo "Padre Cicero", "Azul da Cor do Mar", "Primavera" e "Eu Te Amo".

Carmelo Maia dedicou o novo disco ao músico Cassiano, morto em maio, porque, além de ser amigo de seu pai, é compositor dos maiores sucessos de Tim, "Primavera" e "Eu te amo".

As gravações estavam até então em formato analógico, arquivadas em fitas. André Dias, engenheiro de som, é quem ficou responsável pelo processo de restauração do conteúdo e seu transporte para o digital.

Para isso, Dias remixou e masterizou o som. Ele precisou também excluir ruídos da versão original, mas deixou trechos de conversas vazados na gravação.

Em entrevista ao Globo, Carmelo disse que encontrou as canções em espanhol após a morte do pai, ocorrida em 1998 por causa de uma infecção generalizada. Além das plataformas digitais, "Yo te Amo" também ganhará uma versão em CD e em LP.