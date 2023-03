Morre o cantor e compositor Bebeto Castilho aos 83 anos, no Rio de Janeiro

O cantor, instrumentista e compositor carioca Bebeto Castilho faleceu na última sexta-feira (10), aos 83 anos, vítima de um mal súbito. Ele estava em casa, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro. As informações são do g1.

O músico deixa esposa, 4 filhos, 3 netos e um bisneto.

Adalberto José de Castilho e Souza iniciou sua carreira na década de 1950, como integrante do conjunto de Ed Lincoln.

Ele lançou trabalhos solo em 1976 e em 2006, mas também na formação do Tamba Trio, que fundou e passou a fazer parte nos anos 1960.

Seu álbum de 2006, "Amendoeira", foi produzido pelo músico Marcelo Camelo, de quem era tio-avô.

Fora do Brasil, Bebeto Castilho fez shows em Nova York e em Estocolmo, para os reis da Suécia.

O cantor também acompanhou artistas como Maysa, Sérgio Mendes, Eliana Pittman, Edu Lobo, Nara Leão, Tom Jobim, Eumir Deodato e Chico Buarque, entre outros.

Ao longo da carreira, gravou mais de 100 discos, como artista solo, integrante do Tamba Trio, ou apoiando outros músicos.