O Moura Brasil pelos olhos afetivos de quem faz a história do bairro de Fortaleza

Bairro histórico da capital cearense, o Moura Brasil acaba de ganhar um registro especial pelos olhos de quem vive a comunidade no dia a dia. A partir do projeto "Mapeamento Afetivo Moura Brasil", 20 jovens identificaram moradores e espaços públicos referência para o lugar.

A pesquisa desenvolvida rendeu dois documentários, exposição fotográfica e uma série de textos que revelam a essência do local. Estes trabalhos serão apresentados ao público neste sábado (11), a partir das 13h, no Centro de Design do Ceará, situado no Complexo Cultural Estação das Artes.

De outubro de 2022 a fevereiro de 2023, a ação mapeou as associações, coletivos, lideranças e patrimônios materiais e imateriais presentes naquela região. O grupo entrega um registro inédito e precioso acerca de um espaço de Fortaleza que ainda sofre com estigmas e a pobreza.

O objetivo é revelar o Moura Brasil desconhecido pela maioria dos cearenses. Com cerca de quatro mil habitantes, o bairro resiste apesar dos anos de abandono por parte das gestões públicas. Assim, personagens marcantes da região ganham voz e contam sua própria versão dos fatos.

Revelando afetos

A formação do Moura Brasil remete ao final do século XIX, com a chegada de retirantes da seca no sertão cearense. Sem assistência, a região se estigmatizou no decorrer das décadas. O mapeamento adentra esta realidade a partir da perspectiva de sua juventude.

A iniciativa parte do Núcleo de Articulação Comunitária e Afirmativa (NACA), ligado ao Instituto Mirante. Esta Organização Social é responsável por gerir diversos equipamentos públicos culturais do Ceará, como o recém inaugurado Complexo Cultural Estação das Artes, erguido no Moura Brasil.

Legenda: Alunos em contato com personagens que são história do bairro Foto: Divulgação

O projeto da pesquisa foi construído coletivamente pelos jovens selecionados. Além de bolsa-auxílio, os participantes receberam uma série de formações específicas nas áreas de "Patrimônio Material e Imaterial", "Fotojornalismo", "Pesquisa", "Museologia Comunitária e Social".

"Após esta etapa de formação, houve ainda pesquisa de campo e eles aplicaram o conteúdo trabalhado no processo de coleta de dados e informações sobre a comunidade", descreve o coordenador do NACA, Wellington Gadelha. Assim, as obras produzidas reúnem um acervo de memória viva das pessoas que sabem vários pedaços da história do Moura Brasil.

Conhecendo o Moura Brasil

A partir deste projeto, a mostra revela figuras marcantes à comunidade como Seu Zezé, Dona Iza, Dona Francisca da Hora, dentre muitos outros. O registro passeia por lugares queridos da população como a Avenidinha, a Praça do Muriçoca, Alexandre Games, Escolinha de Surf, Capela Santa Terezinha e o Chafariz.

"Nasci e me criei aqui. Não é o que as pessoas acham de ser perigoso. Quem mora aqui dentro sabe e vamos mostrar isso", conta Scarlet Vitória Fernando (26), uma das realizadoras do "Mapeamento Afetivo Moura Brasil". No dia anterior à abertura da exposição, ela e outros integrantes percorrem o bairro divulgando a atração. A expectativa é alta, detalha.

Legenda: Processo de filmagem foi todo coletivo Foto: Divulgação

Scarlet aponta que o mapeamento é uma oportunidade rara dos moradores contarem a história do bairro. A experiência lhe permitiu descobrir fatos acerca da construção da comunidade, bem como as muitas nomenclaturas que o lugar foi ganhando com o passar das décadas, como "Curral", "Arraial" e "Oitão Preto".

A mostra gratuita e aberta ao público, exibe os documentários “O Moura Brasil que não te contaram” e “Se essa praia falasse…”, com direção coletiva dos jovens pesquisadores do programa. O Mapeamento Afetivo ainda reúne exposição com 14 fotografias e 27 textos que contam a trajetória da localidade.

Sobre os documentários

Em “O Moura Brasil que não te Contaram”, conhecemos 22 narrativas sobre o bairro Moura Brasil. Aqui, estão depoimentos sobre o surgimento do bairro, os anos em que funcionou o campo de concentração destinado aos flagelados da Seca e as mudanças testemunhadas pelos moradores.

Já “Se Essa Praia Falasse…” adentra as memórias afetivas dos jovens da região. Em cena, o que esta nova geração pode falar quando são perguntados sobre suas experiências e lembranças na Praia do Marina (Park Hotel). O filme defende que lazer e entretenimento também atuam como resistência de uma população que vive ali antes dos grandes empreendimentos erguidos no seu entorno.

Estudante do Curso de Técnica de Enfermagem, Scarlet aponta que a participação no mapeamento foi uma experiência nunca vista. As irmãs Luana Beatriz e Ana Thaís também participaram do projeto. Os alunos, descreve, participaram de todas as etapas de produção dos documentários. No começo ficamos acanhados, mas depois fomos desenrolando", partilha.

Legenda: Alunos participaram de formação multidisciplinar Foto: Divulgação

Enquanto uma turma realizava as entrevistas, outro grupo anotava as informações. Tudo elaborado coletivamente. "Escrevemos os roteiros, capturamos o lado afetivo, as grandes lembranças dos entrevistados e íamos colocando no papel. Andamos para todo lado no Morro, no sol quente. Foi muito divertido e a experiência está sendo incrível, muita gente vai se emocionar", completa Scarlet Vitória.

Para Wellington Gadelha, o "Mapeamento Afetivo Moura Brasil" oferta a oportunidade de que surja uma comunidade mais articulada e fortalecida. O trabalho adentra a perspectiva de cearenses que constroem diariamente aquele território.

"Existe um movimento contrário que insiste em colocar a comunidade do Moura Brasil unicamente em uma perspectiva. Desta forma, propomos com esta experiencia que as pessoas passem a redirecionar seus olhares para a comunidade. Moura Brasil é um espaço de troca, de criação e apoio mútuo. Um território importantíssimo na construção de Fortaleza que deve ser valorizado e cada vez mais fortalecido", finaliza o coordenador.