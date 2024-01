Morre James Kottak, ex-baterista da banda Scorpions, aos 61 anos

Conhecido por ter sido membro da banda Scorpions, o baterista James Kottak faleceu, nessa terça-feira (9), aos 61 anos. A informação foi confirmada pela filha do artista, Tobi, ao site norte-americano TMZ.

De acordo com o portal, o músico partiu em sua cidade natal, Louisville, localizada no estado do Kentucky, e ainda não há informações sobre o que provocou o falecimento.

Na música, Kottak iniciou sua carreira integrando a formação original da banda Kingdom Come, sucesso na década de 1980. Anos mais tarde, ele juntou-se ao Scorpions, onde permaneceu por vinte anos até ser demitido pelo vício em bebidas.

Em 2022, o artista chegou a falar sobre o alcoolismo, afirmando que ainda não havia conseguido abdicar completamente do álcool e que a luta para manter-se longe das bebidas era um processo constante.