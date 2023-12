Morre Jabá, ex-baixista do Ratos de Porão, aos 60 anos

Jarbas Alves, conhecido como Jabá, morreu nesta terça-feira (26), aos 60 anos. Ele fez parte da formação original da banda Ratos de Porão como baixista.

A informação foi confirmada pelo guitarrista Jão através do Instagram. "Meu irmão da vida inteira se foi, meu querido Jarbas nos deixou, descanse em paz irmão", escreveu.

O perfil do grupo também lamentou a morte do ex-baixista da banda. "Descanse em paz, amigo Jarbas", diz a publicação.

A causa da morte não foi revelada. No entanto, em setembro, o perfil da banda chegou a pedir doações para o ex-integrante. De acordo com a publicação, Jabá havia passado mal e foi internado no hospital com problemas hepáticos e um rim não funcionando.

Trajetória no Ratos de Porão

Jabá fez parte da formação original do Ratos de Porão, com Betinho e Jão, de 1981 a 1992. O grupo atua no gênero de hardcore. A formação atual inclui o vocalista João Gordo, Jão, o baterista Boka e o baixista Juninho.