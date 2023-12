Mingau, do Ultraje a Rigor, recebe cadeira de rodas e ajuda financeira

Internado há mais de três meses após ser baleado na cabeça, o baixista Mingau, da banda Ultraje a Rigor, recebeu doações de uma cadeira de rodas e de R$ 10 mil, para auxiliarem na sua recuperação.

A família de Mingau criou uma vaquinha online para comprar a cadeira de rodas, mas o item acabou sendo doado por uma empresa.

A filha do músico, Isabella Aglio, publicou nas redes sociais uma foto com o pai e com o presente, no Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo. "Aqui toda vitória é muito comemorada", contou a jovem ao descobrir que o pai tinha conseguido mexer o polegar durante um exercício.

Isabela chegou a ser acusada por fãs de Mingau de desviar o dinheiro arrecadado na vaquinha para ajudar o tratamento do pai. "JAMAIS usarei o dinheiro arrecadado pros gastos do meu pai pra qualquer outra coisa que não seja ELE. Antes que eu me esqueça: vá a mer**", rebateu a jovem.

Mingau foi baleado por criminosos

O músico Mingau teve o carro alvejado enquanto passava pelo bairro Ilha das Cobras, em Paraty, no Rio de Janeiro, no início de setembro deste ano.

As investigações da polícia apontam que o crime tenha sido cometido por traficantes que comandam a região. O carro do músico era de grande porte, cor escura e tinha película nos vidros, o que dificultava a identificação do motorista.

Pelo menos quatro suspeitos de participarem do crime foram presos, nos dias seguintes. Um homem ainda é procurado pela Polícia.