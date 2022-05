Milton Nascimento anuncia turnê de despedida dos palcos

Um dos maiores artistas da cultura popular brasileira, Milton Nascimento anunciou a turnê de adeus aos palcos. A data escolhida celebra também os 80 anos do cantor, compositor e multi-instrumentista.

"Este ano completo 80 anos e essa turnê marcará minha despedida dos palcos. Da música jamais", enfatizou, emocionado, durante participação exibida no programa Altas Horas, da TV Globo, no último sábado (14).

“A Última Sessão de Música"

Nascimento anunciou as datas da última turnê da carreira, intitulada “A Última Sessão de Música", por meio das redes sociais neste domingo (15). A cidade do Rio de Janeiro irá recepcionar a primeira parada de Milton, no dia 11 de junho.

No Brasil, o músico também fará apresentações em São Paulo e Belo Horizonte, cidade onde encerra a turnê, no dia 13 de novembro. Fãs de todo o mundo também poderão se despedir do ícone brasileiro na Itália, Inglaterra, em Portugal e nos Estados Unidos.

Assista ao vídeo

Ao todo, serão 17 apresentações. A venda de ingressos inicia na próxima terça-feira (17) por meio deste link.

“A gente quer proporcionar uma experiência única e emocionante, do começo ao fim”, afirmou Milton Nascimento no material de divulgação da turnê.

Em outubro do ano passado, Nascimento já havia manifestado o interesse em realizar a turnê de despedida, concretizando o desejo em 2022.

"Solto a voz na estrada desde os 13 anos. Minha música me levou aos quatro cantos do mundo em seis décadas. Me tornei cidadão do mundo sem deixar de ser brasileiro", relembrou o músico.