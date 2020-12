Luiza Nobel abre o 14º festival For Rainbow com o Show "Baile Preto" neste sábado (12)

A 14ª edição do For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero acontece de 12 a 18 de dezembro, em formato virtual. A noite de abertura do evento conta com transmissão do show inédito, "Baile Preto", com a cantora Luiza Nobel, gravado no teatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e com a estreia do filme “Limiar”, de Coraci Ruiz.

Na programação com temática LGBTI+ serão exibidos 10 longas e 32 curtas. Na mostra competitiva, os 42 longas e curtas selecionados concorrerão ao Troféu Elke Maravilha em 12 categorias, ao prêmio João Nery (obras que abordam a militância LGBTI+ e o impacto positivo desta na vida das pessoas) e ao Júri da Crítica – categorias “Melhor longa brasileiro” e “Melhor curta brasileiro”.

Longas selecionados

Limiar – Brasil – dir.: Coraci Ruiz (1h17m)

Documentário autobiográfico da diretora aborda a transição de gênero de seu filho adolescente entre os anos de 2016 e 2019, com entrevistas que tratam de conflitos e desafios envolvendo a busca por identidade.

Data: sábado, 12 de dezembro

Horário: 18h30

7 Minutes – França – dir.: Ricky Mastro (1h17m)

Rodado na cidade de Toulouse, França, o filme traz um policial que encontra o filho e o namorado mortos em um hotel. O pai descobre a faceta do filho.

Data: domingo, 13 de dezembro

Horário: 17h30

As Cores do Divino – Brasil – dir.: Victor Costa Lopes (1h18m)

Documentário entrevista pessoas LGBTI+ ligadas por uma característica em comum: fazer parte, ou já ter integrado, alguma instituição religiosa. É sobre essa intrincada relação sexo-espiritualidade que o diretor cearense se debruça.

Data: domingo, 13 de dezembro

Horário: 17h30

Prazer em conhecer – Brasil – dir.: Susanna Lira (1h12m)

Chegada ao Brasil de novas formas de prevenção ao HIV, como é o caso da profilaxia de pré-exposição (PrEP) e da pós-exposição (PEP), estimula novas formas de relacionamento sexual. O documentário aborda a mudança comportamental ao revelar o cotidiano de usuários de PrEP.

Data: segunda-feira, 14 de dezembro

Horário: 18h

Red Yellow Pink – Áustria – dir.: Jolanta Warpechowski (1h30m)

Conta a história da relação e dos conflitos entre um filho homossexual e sua mãe, uma católica fervorosa.

Data: terça-feira, 15 de dezembro

Horário: 18h

Mães do Derick – Brasil – dir.: Dê Kelm (1h17m)

Thammy, Bruna, Chiva e Ana são mães do Derick. Quatro jovens criam juntas um filho em pequena cidade do litoral sul do Brasil. O documentário acompanha a família que constrói seu lugar no mundo.

Data: quarta-feira, 16 de dezembro

Horário: 18h

Advento de Maria – Brasil – dir.: Vinicius Machado (1h43m)

Maria, garota transgênero de 11 anos atormentada pela busca por sua identidade diante da pressão familiar e religiosa. Até conhecer Lena, nova vizinha, cuja amizade livre de julgamentos ajuda Maria a entender a si própria.

Data: quarta-feira, 16 de dezembro

Horário: 18h

El Laberinto de las Lunas – Argentina – dir.: Lucrecia Mastrangelo (1h09m)

O longa traz o testemunho de vida das travestis Karla Ojeada, Maria Ramírez e Gabriela Mansilla, emolduradas por música e poemas da escritora Susy Shock.

Data: quinta-feira, 17 de dezembro

Horário: 18h

Rainha da Lapa (Queen of Lapa) – Brasil – dir.: Carolina Monnerat Amorim, Theodore Collatos (1h13m)

Conta a história da transexual Luana Muniz, símbolo da boemia carioca, falecida em 2017.

Data: quinta-feira, 17 de dezembro

Horário:18h

Trans Resistance – Espanha – dir.: Claudia Reig (1h10m)

Narra a história de dois personagens trans, uma ex-militar e uma atriz de teatro, que refletem sobre as diferentes dimensões que uma mudança de gênero representa.

Data: quinta-feira, 17de dezembro

Horário: 18h

Serviço

14º For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero

Evento gratuito virtual.

Quando: 12 a 18 de dezembro

Onde: youtube.com/festforrainbow