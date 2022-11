Jornada mundial em Fortaleza estimula economia criativa como forma de driblar a crise

Como superar as barreiras de um mundo frequentemente em crise a partir do trabalho criativo e autoral? A resposta pode ser encontrada na III Jornada Mundial de Design. O evento acontece em Fortaleza dos dias 23 a 26 de novembro, e reforça o compromisso da metrópole em ser a Cidade Criativa do Design.

Tudo acontece na Praia de Iracema e em mais de 15 espaços da Capital, entre eles os Cucas, Vila das Artes, Universidade de Fortaleza, Universidade Federal do Ceará e Museu da Imagem e do Som. O foco é apresentar criadores e criações do design local, nacional e internacional que se destacam pela originalidade na superação das barreiras do atual panorama.

Sob o tema “Design e literatura para um mundo em crise”, a programação inclui atividades de formação, a exemplo de oficinas, aulas, palestras (talks) e debates. Também estão no roteiro a realização de uma feira criativa na Praia de Iracema, mostra de videodança e apresentações artísticas.

Serão quatro dias de imersão envolvendo profissionais do mercado, do setor público, do setor privado e da academia, todos envolvidos em formações e debates sobre o design editorial, design social, design de produtos, design regional, visual merchandising, criação de tipos, ecodesign, entre outros temas.

Lugares e atividades

As palestras serão realizadas na Vila das Artes, Museu da Indústria, Senac e Museu da Imagem e do Som. Entre os temas abordados, estão Design Social, Criação de Fontes, Design Editorial, EcoDesign, Design de Produtos, Design Regional, Design, Realidade aumentada e Metaverso, entre outros.

A Rede Cuca, a Casa da Cultura Digital, a Vila das Artes, o Senac Aldeota e outros espaços, por sua vez, receberão as atividades prático-formativas da Jornada. Serão realizadas 20 oficinas gratuitas, com material de trabalho incluído, de até três horas de duração. Os instrutores são destacados designers e profissionais ligados ao campo das artes e economia criativa.

Por fim, o MIS, o Laboratório de Design Computacional, a Camerata de Cordas da UFC e o Instituto de Cultura e Arte da UFC, parceiros do evento, também ingressam na programação. Sala imersiva, Aula-Luz, Mostra Mídia Dança, do Laboratório e concerto com músicas dos filmes e com projeção de animações do Studio Ghibli completam o repertório de ações.

Confira a programação completa da III Jornada Mundial de Design

Abertura: "Pensar o Design para uma cidade criativa", com Élcio Batista (Vice-prefeito de Fortaleza), ldiane Lima (ACDESIGN), Roberto Vieira (UFC), Tarcísio Bezerra (Unifor), Paulo Linhares (1º CDC), Alice Mesquita (Sebrae), Luís Carlos Sabadia (Fiec) e Débora Sombra (Diretora Regional do Senac-CE)

15h: O Livro como Dispositivo Estratégico de Design Social, com Lilu Vieira (UFC), Guilherme Garcia (UFC) Camila Bezerra (UFC), mediação de Sérgio Melo (ACDesign)

16h: Design Editorial: novos caminhos, com Felipe Góes, Denise de Castro (Senac), Leonardo Buggy (UFC), Deglaucy Jorge Teixeira, mediação de Aldiane Lima (ACDesign)

17h: Cultura Visual e Limites da Linguagem, com Gustavo Piqueira (Casa Rex),

Mediação de Mateus Montenegro

Quinta-feira (24), no Senac Aldeota

Sexta-feira (25), no auditório do Museu da Indústria

9h às 11h: Criatividade como motor de desenvolvimento econômico, com Stefano Carta (IED/Milão) Eduardo Barroso (Multiexpressão Consultoria), Matheus Montenegro (SEBRAE) e Cláudia Leitão (UECE), mediação de Allyson dos Reis (ACDesign)

14h: Elementos para um Design Regional e Social, com Armênia Rocha (Alumiar), Érico Gondim (Corrupio) e Celina Hissa (Catarina Mina), mediação de Monike Oliveira (ACDesign)

15h: Design Social no setor público e privado, com Geórgia Cruz (ÍRIS - Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Estado do Ceará), Aldiane Lima (ACEDESIGN), Ariane Morais (Senac) e Davi Gomes (SEJUV), mediação de Valdo Costa

16h: Design e Literatura nas cidades criativas da UNESCO, com Lydia Hounat (UK), Alejandro Garza (MÉX), Alberto Gadanha (CE) e Talles Azigon (Editora Substânsia), mediação de Érico Gondim (ACDesign)

18h: Design para um mundo em crise, com Jackson Araújo (SP) e Adélia Borges (SP), mediação de Cláudia Marinho (UFC)

Sábado (26), no Museu da Imagem e do Som (Av Barão de Studart, 410, Meireles)

14h: Design Realidade Aumentada e Metaversos, com Diego Ricca (CE), Tiago Guimarães (CE) e Ticianne Darin (CE), na sala imersiva, mediação de Silas de Paula (diretor do MIS-CE)

Link ou QR Code para inscrição nas palestras aqui.



Serviço

III Jornada Mundial de Design

De 23 a 26 de novembro em vários espaços de Fortaleza. Mais informações no perfil da jornada no instagram, playlist no Spotify. Participe do grupo do WhatsApp