Festival Varilux inicia atividades do Cinema do Dragão em 2021; veja programação

A programação presencial do Cinema do Dragão em 2021 terá início com o Festival Varilux de Cinema Francês, já no primeiro fim de semana do ano. Após um breve recesso nos dias 31 de dezembro de 2020 e 1º de janeiro de 2021, as exibições começam no dia 2 e seguem até 13 de janeiro. Serão exibidos 18 longas-metragens, sendo 17 inéditos e recentes, com lançamentos franceses entre 2019 e 2020, além do clássico “Acossado”, de Jean Luc-Godard, em homenagem aos 60 anos da Nouvelle Vague.

As sessões, com início a partir das 14h, custam R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia). Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Cinema do Dragão ou virtualmente. Vale ressaltar que, às segundas-feiras, o equipamento não abre. Às terças, as sessões têm valor reduzido a R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

Para oferecer segurança aos espectadores e funcionários, a organização do Cinema do Dragão afirma estar seguindo todas as normas do protocolo sanitário da Secretaria de Saúde do Governo do Estado do Ceará, como a redução da ocupação do espaço, a manutenção do distanciamento social dentro e fora da sala, sanitização das salas nos intervalos entre as sessões, uso obrigatório de máscara e demais EPIs por parte do corpo técnico, distribuição de álcool gel e aferição de temperatura.

Inclusive a compra de ingressos pode ser realizada na bilheteria física, mas é recomendado que seja utilizada a plataforma online para evitar filas e aglomerações. Além disso, também continuam as sessões virtuais no site Cinema Virtual.

Seleção

Para o Festival Varilux, a faixa de filmes inéditos conta com diretores consagrados como François Ozon, presença recorrente, que apresenta “Verão de 85” (Eté 85), longa que integrou a seleção oficial do Festival de Cannes. Passaram por Cannes também as produções “DNA” (Adn), de Maïwenn, com Louis Garrel e Fanny Ardant; “Minhas férias com Patrick” (Antoinette Dans Les Cévennes), de Caroline Vignal; “Slalom” (Slalom), de Charlène Favier, e “Gagarine” (Gagarine), de Fanny Liatard e Jérémy Trouilh.

Legenda: O inédito “Verão de 85” (Eté 85) integrou a seleção oficial do Festival de Cannes Foto: Reprodução

A edição 2020 também traz filmes premiados. “Apagar o Histórico” (Effacer l’historique), de Benoît Delépine e Gustave Kervern, ganhou o Urso de Prata neste ano, no 70ª Festival de Berlim, por “filme que abre novas perspectivas”. Já “Belle Epoque” (La Belle Époque), de Nicolas Bedos, foi detentor de três Césares em 2020: melhor roteiro original, atriz coadjuvante e direção de arte. E a animação “A famosa invasão dos ursos na Sicília” (La fameuse invasion des ours en Sicile), longa do ilustrador e autor de histórias em quadrinhos Lorenzo Mattotti, inspirado no livro de Dino Buzatti, ganhou o Prêmio da Fondation Gan pour le Cinéma.

Sucessos de bilheteria também foram selecionados. O longa “Sou Francês e Preto” (Tout Simplement Noir), de Jean-Pascal Zadi e John Wax, somou mais de um milhão de espectadores na França após a reabertura dos cinemas. Outro que levou o público às salas foi “Minhas Férias com Patrick”, de Caroline Vignal, visto por mais de 500 mil pessoas desde seu lançamento, e “Meu Primo” (Mon Cousin), de Jan Kounen, por 300 mil.

Legenda: O longa “Sou Francês e Preto” (Tout Simplement Noir), de Jean-Pascal Zadi e John Wax, somou mais de um milhão de espectadores na França após a reabertura dos cinemas Foto: Reprodução

Confira programação completa:

DONAS DA BOLA

Mohamed Hamidi / 2020 / 1h35 / Comédia /

Direção: Djin Sganzerla // 99 minutos // DCP 2K // 14 anos

Sinopse: Após se envolver numa briga, a equipe inteira de futebol da pequena cidade de Clourrières é suspensa até o fim da temporada. Com o objetivo de salvar esse pequeno clube do norte da França, que corre o risco de desaparecer, o técnico decide formar um time composto exclusivamente de mulheres para chegar ao fim do campeonato. Essa situação acabará por transformar completamente o cotidiano das famílias, abalando as convenções há muito estabelecidas naquela aldeia.

// Sala 2

02/01: 14h

13/01: 20h

MAIS QUE ESPECIAIS

Eric Toledano e Olivier Nakache / 2019 / 1h55 / Comédia /

Sinopse: Há 20 anos Bruno e Malik vivem num mundo à parte, aquele habitado pelas crianças e adolescentes autistas. Trabalhando cada um em uma instituição diferente, eles se dedicam à formação de jovens vindos de bairros problemáticos para tentar lidar com esses casos considerados “super-complexos”. Uma aliança pouco usual para personalidades fora do comum.

// Sala 2

03/01: 14h

08/01: 16h

ACOSSADO

Jean-Luc Godard / 1960 / 1h30 / Drama /

Sinopse:Michel Poiccard, um criminoso obcecado por Humphrey Bogart, rouba um carro, mata um policial e vai para Paris, onde conhece Patricia Franchini, uma linda garota americana que vende jornais na Champs-Élysées. Poiccard tenta persuadi-la a fugir com ele para a Itália, sem lhe contar que é um foragido da justiça.

// Sala 2

05/01: 14h



A FAMOSA INVASÃO DOS URSOS NA SICÍLIA

Lorenzo Mattotti / 2019 / 1h22 / Animação /

Sinopse: Tudo começa quando, Tonio, o filho do rei dos ursos, é capturado por caçadores nas montanhas da Sicília… Alegando o rigor de um inverno que ameaça matar de fome o seu povo, o rei decide então invadir a planície habitada pelos homens. Com ajuda de seu exército e de um mágico, ele consegue obter a vitória e acaba por reencontrar Tonio. Porém logo chega à conclusão de que o povo dos ursos não foi feito para viver no país dos homens…

// Sala 2

06/01: 14h

SLALOM

Charlène Favier / 2020 / 1h32 / Drama /

Sinopse: Aos 15 anos, Lyz acaba de se somar à prestigiosa equipe de esqui do colégio de Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-campeão que assume o papel de treinador, decide pôr todas as suas fichas na nova integrante. Entusiasmada pelo apoio recebido, Lyz se entrega de corpo e alma ao seu objetivo. Porém, após acumular sucessos, rapidamente ela começa a ficar abalada sob a pressão e o domínio exercidos por Fred.

// Sala 2

07/01: 14h

SOU FRANCÊS E PRETO

Jean-Pascal Zadi e John Wax / 2020 / 1h30 / Comédia / 12 anos

Sinopse: JP, um ator mal-sucedido de 40 anos, decide organizar o primeiro grande protesto pela causa negra na França, mas seus encontros, muitas vezes burlescos, com personalidades influentes da comunidade e o apoio entusiasta de Fary, o fazem hesitar entre o desejo de estar à frente dos palcos e seu engajamento enquanto militante.

// Sala 2

03/01: 20h

08/01: 14h

APAGAR O HISTÓRICO

Gustave Kervern, Benoît Delépine / 2020 / 1h46 / Comédia /

Sinopse: Num loteamento no interior da França, três vizinhos se descobrem vítimas das novas tecnologias e redes sociais. Marie é alvo de chantagem devido a um vídeo de conteúdo sexual; Bertrand vê a filha ser objeto de bullying na escola e Christine, motorista de carros de aluguel, se mostra inconformada ao constatar que as notas dadas por seus clientes se recusam a melhorar. Juntos, decidem declarar guerra aos gigantes da internet. Uma batalha perdida de antemão, ainda que…

// Sala 2

05/01: 16h

09/01: 14h

10/01: 20h

PERSONA NON GRATA

Roschdy Zem / 2019 / 1h32 / Drama/Thriller /

Sinopse: José e Maxime são amigos e sócios minoritários numa empresa de construção que enfrenta dificuldades. Diante da necessidade de defender seus interesses, eles tomam uma decisão radical. Um segredo sombrio passa, então, a unir o destino dos dois. Quando começam a vislumbrar um futuro melhor, um estranho personagem entra em suas vidas.

// Sala 2

10/01: 14h

GAGARINE

Fanny Liatard, Jérémy Trouilh / 2020 / 1h35 / Drama /

Sinopse: Youri, 16 anos, cresceu em Gagarine, enorme conjunto habitacional de tijolos vermelhos em Ivry-sur-Seine, onde sonha em se tornar um cosmonauta. Ao tomar conhecimento de que o lugar onde mora está ameaçado de demolição, Youri decide se somar a um movimento de resistência. Com a cumplicidade de Diana, Houssam e dos moradores, ele se atribui a missão de salvar o conjunto habitacional, transformado na sua “nave espacial”.

// Sala 2

10/01: 16h

12/01: 14h

A GAROTA DA PULSEIRA

Stéphane Demoustier / 2020 / 1h36 / Drama /

Sinopse: Morando numa área residencial impessoal e sem história, Lisa, aos 18 anos, acaba de fazer o exame para ingressar na universidade. Porém, há dois anos ela usa uma pulseira, pois é acusada de ter assassinado sua melhor amiga.

// Sala 2

07/01: 16h

13/01: 14h

VERÃO DE 85

François Ozon / 2020 / 1h40 / Drama /

Sinopse: No verão em que completa 16 anos, Alexis, ao se aventurar no mar na costa da Normandia, é salvo heroicamente do naufrágio por David, 18 anos. Alexis acaba de encontrar o amigo dos seus sonhos. Porém este sonho durará mais do que um verão? O verão de 1985.

// Sala 2

02/01: 16h

07/01: 20h



DNA

Maïwenn / 2020 / 1h30 / Drama /

Sinopse: Neige, divorciada e mãe de três crianças, visita regularmente Emir, seu avô argelino, vivendo agora num asilo para idosos. Ela adora e admira aquele que exerce o papel de sustentáculo da família, o homem que a criou e que sobretudo a protegeu da atmosfera tóxica que marcava o relacionamento com os pais. As relações entre os muitos integrantes da família são complicadas e a morte do avô acabará por desencadear uma tempestade familiar e uma profunda crise de identidade em Neige.

// Sala 2

03/01: 16h

12/01: 20h

MEU PRIMO

Jan Kounen / 2019 / 1h44 / Comédia /

Sinopse: Pierre é o executivo à frente de uma grande empresa familiar. Prestes a fechar o que parece ser o negócio do século, ele deve cumprir uma última formalidade: recolher a assinatura de seu primo, Adrien, que detém 50% das ações da empresa. Este, um sonhador afável e idealista, que costuma incorrer em gafes e constrangimentos em série, fica tão feliz em reencontrar o primo Pierre que é tomado pelo desejo de passar mais tempo na sua companhia. Para tanto, decide retardar a urgente assinatura. Pierre não tem outra opção senão embarcar ao lado de Adrien numa viagem de negócios mais do que movimentada, na qual sua paciência será posta à prova.

// Sala 2

06/01: 16h e 20h

13/01: 16h



MINHAS FÉRIAS COM PATRICK

Caroline Vignal / 2020 / 1h37 / Comédia /Romance /

Sinopse: Há meses Antoinette espera pelo verão e pela promessa de uma semana romântica com seu amante, Vladimir. Quando este cancela as férias planejadas pelos dois para partir para a Cévennes na companhia da esposa e da filha, Antoinette não perde muito tempo refletindo sobre a questão: decide sair atrás dele! Porém, ao chegar, não há nem sinal de Vladimir, apenas um asno teimoso que passa a acompanhá-la no seu périplo singular.

// Sala 2

02/01: 20h

09/01: 16h

A BOA ESPOSA

Martin Provost / 2019 / 1h49 / Comédia /

Sinopse: Cuidar do lar e se curvar aos deveres conjugais sem se queixar: é o que ensina com todo o zelo Paulette Van Der Beck em sua escola da vida doméstica. Porém todas as suas certezas ficam abaladas ao se ver viúva e arruinada. Será o efeito da volta de seu primeiro amor ou o vento da liberdade de maio de 68? E se a esposa cordata se transformasse numa mulher livre?

// Sala 2

05/01: 20h

12/01: 16h

NOTRE DAME

Valérie Donzelli / 2019 / 1h30 / Comédia /

Sinopse: Maud Crayon, arquiteta e mãe de duas crianças, conquista – graças a um mal-entendido – o grande concurso promovido pela prefeitura de Paris para reformar o pátio diante da catedral de Notre-Dame… Às voltas com essa nova responsabilidade, ela se vê em meio a uma tempestade ao ter de lidar ao mesmo tempo com um antigo amor da juventude que reaparece de repente e com o pai de seus filhos, a quem não chega a abandonar completamente.

// Sala 2

08/01: 20h

O CAPITAL NO SÉCULO XXI

Justin Pemberton, Thomas Piketty / 2020 / 1h43 / Documentário /

Sinopse: Adaptado do livro homônimo de Thomas Piketty, uma das obras mais importantes dos últimos anos. Intercalando referências à cultura pop com intervenções dos mais influentes especialistas de nossa época, o filme propõe uma viagem através da história moderna de nossas sociedades. O documentário contrapõe a riqueza e o poder de um lado e, do outro, o progresso social e as desigualdades. Uma reflexão necessária para compreender o mundo de hoje.

// Sala 2

09/01: 20h

Serviço:

Festival Varilux de Cinema Francês no Cinema do Dragão

Período: De 2 a 13 de janeiro de 2021

Horário: A partir das 14h

Local: Cinema do Dragão (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema - Fortaleza/Ceará)

Ingressos: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia) na bilheteria física do Cinema ou no site Ingresso.com. Terça-feira é dia de ingresso promocional: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Você tem interesse em receber mais conteúdo de entretenimento?